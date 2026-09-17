ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मोत्सव पर सेवा संकल्प अभियान की हुई शुरुआत, रक्तदान के साथ आयोजित हुए कई कार्यक्रम

सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करते भाजपा नेता ( Etv Bharat )

एक महीने तक अभियान महापर्व के रूप में चलाया जायेगाः प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

पीएम मोदी के 76 वें जन्मदिन को खास अंदाज में मना रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मेडिकल कैंप और रक्तदान के जरिए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की. इस अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही सहित कई नेताओं ने रक्तदान किया, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने मेडिकल जांच कराई. इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा के द्वारा दीपोत्सव किया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने घरों और जिला-मंडल स्थित कार्यालय में दीप जलाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना करेंगे.

रांचीः पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा के द्वारा गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसकी शुरुआत रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों से की गई. इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रबींद्र कुमार राय सहित कई नेता मौजूद थे.

पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन और समर्पण भाव के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया जा रहा है. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक पूरे प्रदेश में एक महीने तक यह अभियान जनसेवा के महापर्व के रूप में चलाया जायेगा.

रक्तदान शिविर कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और अन्य (Etv Bharat)

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गुरुवार शाम एक दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुख समृद्धि और दीर्घायु जीवन के लिए सभी लोग कामना करें. इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को बताते हुए कहा कि गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है यह हम सभी के लिए खास दिन है. मैं उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं.

संकल्प अभियान में उपस्थित बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और अन्य (Etv Bharat)

पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीपोत्सव से लेकर कई कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू बांटे गए और लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए. आज के दिन को खास बनाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश कार्यालय को खास तौर पर सजाया गया है और शाम में दीपोत्सव आयोजित करने की तैयारी की गई है. पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है जो 17 अक्टूबर तक चलेगा. इस अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसी विभिन्न सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

ये भी पढ़ें-

सैंड आर्टिस्ट ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई, प्यालों से बनाई मूर्ति

जब पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं हैप्पी बर्थडे

रांची में रेत से बनाई गई पीएम मोदी की कलाकृति, प्रशंसकों ने अनोखे अंदाज में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन