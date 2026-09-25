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दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर महाराजबंध तालाब में श्रमदान, अरुण साव ने दिलाई स्वच्छता की शपथ

सेवा संकल्प अभियान के तहत डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Seva Sankalp Abhiyan
सेवा संकल्प अभियान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 4:20 PM IST

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रायपुर: स्वच्छता ही सेवा एवं सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार रायपुर के मठपारा स्थित महाराजबंध तालाब में श्रमदान एवं सफाई अभियान का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम की टीम, ग्रीन आर्मी, स्वयंसेवी एवं सामाजिक संगठनों के साथ ही बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता निभाई और तालाब को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लिया.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिलाई स्वच्छता की शपथ

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जनसमुदाय को स्वच्छता की शपथ दिलाई. उन्होंने स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे दैनिक जीवन की आदत बनाने का आह्वान किया." अभियान के दौरान प्रतिभागियों ने महाराजबंध तालाब परिसर में श्रमदान करते हुए कचरे एवं गंदगी की सफाई की.

Shramdaan at Maharajbandh pond
महाराजबंध तालाब में श्रमदान (ETV BHARAT)

इस अवसर पर नागरिकों को तालाब एवं जलस्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया. कार्यक्रम में विशेष रूप से तालाब में कचरा नहीं डालने और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया.

Cleaning of Maharajbandh Pond
महाराजबंध तालाब की सफाई (ETV BHARAT)

आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम सेवा, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ स्वच्छता अभियानों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का आह्वान किया- सुनील सोनी, बीजेपी विधायक, रायपुर दक्षिण

Deputy CM Arun Sao
स्वच्छता का संकल्प दिलाते डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT)

इस कार्यक्रम में स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान देने वाले पांच सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया. जिसमे रमेश सोनी, अवधेश सोनी, घना कुर्रे, अमित धीवर और राहुल राजपूत शामिल रहे. अतिथियों ने सफाई मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में स्वच्छता कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.

स्वच्छता कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण

कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा पौधरोपण भी किया गया. स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए उपस्थित लोगों ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने का संकल्प लिया. सेवा मेरा योगदान की भावना के साथ आयोजित इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, नगर निगम, ग्रीन आर्मी, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी देखने को मिली.

Pledge for cleanliness under the Seva Sankalp Abhiyan
सेवा संकल्प अभियान में स्वच्छता की शपथ (ETV BHARAT)

कार्यक्रम में कौन कौन रहे मौजूद ?

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, महंत रामसुंदर दास और महापौर मीनल चौबे ने हिस्सा लिया. इनके अलावा इस कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

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