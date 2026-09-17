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कुरुक्षेत्र में सेवा संकल्प अभियान, ब्रह्मसरोवर पर 1.25 लाख दीयों का दीपोत्सव, भव्य ड्रोन शो ने बांधा समां

कुरुक्षेत्र में सेवा संकल्प अभियान के तहत 1.25 लाख दीयों का दीपोत्सव मनाया गया.

Seva Sankalp Abhiyan in Kurukshetra Deepotsav featuring one lakh 25 thousand earthen lamps
कुरुक्षेत्र में सेवा संकल्प अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2026 at 11:08 PM IST

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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पवित्र और ऐतिहासिक धरा पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यटन, स्वास्थ्य और जनसेवा को नई दिशा देने वाले अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की. ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 'आशीर्वाद का दीया' और विशाल रक्तदान शिविर के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विकास और जनसेवा की कई बड़ी सौगातें दीं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग से एकजुट होकर विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

120 करोड़ रुपये का भव्य सर्किट हाउस : ​कुरुक्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि पवित्र ब्रह्मसरोवर के दक्षिण भाग में 120 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक भव्य एवं आधुनिक सर्किट हाउस बनाया जाएगा. कुरुक्षेत्र विश्वभर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. ऐसे में इस सर्किट हाउस के निर्माण से यहां आने वाले अतिथियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी. ये परियोजना क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को भी नई गति प्रदान करेगी.

Seva Sankalp Abhiyan in Kurukshetra Deepotsav featuring one lakh 25 thousand earthen lamps
नायब सिंह सैनी ने की आरती (ETV Bharat)

सेवा संकल्प अभियान: ​मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया 'सेवा संकल्प अभियान' केवल एक औपचारिक या सरकारी कार्यक्रम नहीं है. यह सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनभागीदारी और विकास का एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन रहा है. यह अभियान 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में पूरी निष्ठा के साथ चलाया जाएगा. ​उन्होंने उल्लेख किया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन और जनसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इन 25 वर्षों में उन्होंने पद को अधिकार का नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम बनाकर देश को सुशासन और विकास की नई दिशा दी है. प्रधानमंत्री ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र की उन्नति, गरीब कल्याण और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित किया है.इसी भावना से प्रेरणा लेकर हरियाणा में यह अभियान घर-घर तक सेवा संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहा है.

Seva Sankalp Abhiyan in Kurukshetra Deepotsav featuring one lakh 25 thousand earthen lamps
सेवा संकल्प अभियान (ETV Bharat)

रक्तदान श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग का जीवंत उदाहरण : ​पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री ने खुद पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें सम्मानित किया. कुरुक्षेत्र की महिमा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी पवित्र भूमि से भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म का संदेश दिया था. ​रक्तदान को गीता के कर्मयोग से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका रक्त किस जरूरतमंद या अनजान व्यक्ति की जान बचाएगा. यह बिना किसी फल की चिंता किए किया जाने वाला सच्चा कर्मयोग है. ​रक्त की कोई जाति, धर्म या सीमा नहीं होती. यह केवल जीवन का प्रतीक है. किसी अनजान व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए रक्तदान करने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता. हरियाणा सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना को लगातार मजबूत कर रही है. हरियाणा उत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है, जिसने सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 'सिंगल डोनर प्लेटलेट' की सुविधा की शुरुआत की है.

Seva Sankalp Abhiyan in Kurukshetra Deepotsav featuring one lakh 25 thousand earthen lamps
आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर (ETV Bharat)

​मेडिकल मोबाइल यूनिट और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार : ​स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के और करीब पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने दो अत्याधुनिक 'मेडिकल मोबाइल यूनिट' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन मोबाइल यूनिट्स में डॉक्टर, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की पूरी टीम मौजूद रहेगी. यह यूनिट्स दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक टेस्ट की सुविधाएं उनके घर के पास ही उपलब्ध कराएंगी. इससे जरूरतमंदों को समय पर इलाज और परामर्श मिल सकेगा.

Seva Sankalp Abhiyan in Kurukshetra Deepotsav featuring one lakh 25 thousand earthen lamps
मेक इन इंडिया की तस्वीर (ETV Bharat)

​1.25 लाख दीयों की अलौकिक छटा और भव्य ड्रोन शो : ​संध्या समय ब्रह्मसरोवर पर एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला, जब लगभग 1 लाख 25 हजार दीयों को एक साथ प्रज्वलित किया गया. मुख्यमंत्री ने ब्रह्मसरोवर पर दीया जलाया और महाआरती में भाग लिया. ​इस अवसर पर आयोजित भव्य ड्रोन शो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा. सैकड़ों ड्रोनों ने आकाश में एक साथ तालमेल बिठाते हुए प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवा कार्यों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की आकृतियां बनाईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ड्रोन शो इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा और भारत आधुनिक तकनीक एवं नवाचार के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. जिस प्रकार सैकड़ों ड्रोन एक साथ मिलकर आकाश को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हम सभी को एक संकल्प के साथ प्रदेश के विकास में योगदान देना होगा.

Seva Sankalp Abhiyan in Kurukshetra Deepotsav featuring one lakh 25 thousand earthen lamps
स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर (ETV Bharat)

विकसित हरियाणा से विकसित भारत-2047 का संकल्प : अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों, सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प महायज्ञ में अपनी आहुति दें. अभियान के तहत पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और महिला व युवा सशक्तिकरण के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब जनता स्वयं किसी अभियान से जुड़ती है, तभी 'संकल्प से सिद्धि' का मार्ग प्रशस्त होता है और विकसित भारत-2047 के निर्माण में हरियाणा अपनी सबसे मजबूत भूमिका निभाएगा.

Seva Sankalp Abhiyan in Kurukshetra Deepotsav featuring one lakh 25 thousand earthen lamps
आकाश में बनाई गई नरेंद्र मोदी की तस्वीर (ETV Bharat)
Seva Sankalp Abhiyan in Kurukshetra Deepotsav featuring one lakh 25 thousand earthen lamps
नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

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