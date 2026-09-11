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हरियाणा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान, सीएम बोले- हर घर में जलाया जाएगा ‘आशीर्वाद का दीया’

पंचकूला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने के मकसद से हरियाणा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की. सीएम ने कहा कि यह अभियान केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के सेवा-संकल्प के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने और विकसित भारत के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का व्यापक जन अभियान होगा.

हरियाणा से विशेष लगाव: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है, जिस कारण हरियाणा से उनका विशेष लगाव है. प्रधानमंत्री के रूप में वह 18 बार हरियाणा आए हैं, जिस दौरान उन्होंने हरियाणा को 86 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है. इसके अलावा पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है."

सेवा, संस्कार और जनभागीदारी का महाअभियान: मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरूआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ‘सेवा दिवस’ से होगा. इस दिन रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे और शाम को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम होगा. उन्होंने हरियाणा के प्रत्येक परिवार से 17 सितंबर की शाम 7 बजे अपने घर में ‘आशीर्वाद का दीया’ अवश्य जलाने का आह्वान किया, ताकि प्रधानमंत्री के प्रति आत्मीयता और आभार की भावना जगमगाए.

यह कार्यक्रम भी होंगे: सीएम ने कहा कि आगामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच सभी विद्यालयों में चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसी प्रकार प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की परिवर्तन यात्रा को 2 अक्टूबर को नुक्कड़ नाटकों, संगीत, संवाद और भावनात्मक प्रस्तुतियों के जरिए गांव-गांव पहुंचाया जाएगा. कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जन-कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों परिवारों के जीवन में परिवर्तन आया है लेकिन उनकी कहानियां सामने नहीं आ पाती. इस दौरान ऐसी अनकही कहानियां समाज के सामने लाई जाएंगी.