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हरियाणा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान, सीएम बोले- हर घर में जलाया जाएगा ‘आशीर्वाद का दीया’

हरियाणा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा. इस दौरान राज्यभर में अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा.

Chief Minister Nayab Singh Saini
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 8:27 PM IST

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पंचकूला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने के मकसद से हरियाणा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की. सीएम ने कहा कि यह अभियान केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के सेवा-संकल्प के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने और विकसित भारत के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का व्यापक जन अभियान होगा.

हरियाणा से विशेष लगाव: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है, जिस कारण हरियाणा से उनका विशेष लगाव है. प्रधानमंत्री के रूप में वह 18 बार हरियाणा आए हैं, जिस दौरान उन्होंने हरियाणा को 86 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है. इसके अलावा पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है."

सेवा, संस्कार और जनभागीदारी का महाअभियान: मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरूआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ‘सेवा दिवस’ से होगा. इस दिन रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे और शाम को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम होगा. उन्होंने हरियाणा के प्रत्येक परिवार से 17 सितंबर की शाम 7 बजे अपने घर में ‘आशीर्वाद का दीया’ अवश्य जलाने का आह्वान किया, ताकि प्रधानमंत्री के प्रति आत्मीयता और आभार की भावना जगमगाए.

यह कार्यक्रम भी होंगे: सीएम ने कहा कि आगामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच सभी विद्यालयों में चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसी प्रकार प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की परिवर्तन यात्रा को 2 अक्टूबर को नुक्कड़ नाटकों, संगीत, संवाद और भावनात्मक प्रस्तुतियों के जरिए गांव-गांव पहुंचाया जाएगा. कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जन-कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों परिवारों के जीवन में परिवर्तन आया है लेकिन उनकी कहानियां सामने नहीं आ पाती. इस दौरान ऐसी अनकही कहानियां समाज के सामने लाई जाएंगी.

समाज के लिए 25 मिनट: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि विकसित भारत केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के योगदान से बनेगा. इसी भावना से एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक नागरिक समाज के लिए कम से कम 25 मिनट दे. कोई रक्तदान करे, कोई पौधारोपण करे, कोई स्वच्छता अभियान चलाए, कोई बुजुर्गों को डिजिटल तकनीक सिखाए और कोई जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाए.

युवाओं और नव-प्रवर्तकों को राष्ट्रीय मंच: सीएम नायब सैनी ने कहा कि इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम के तहत युवाओं, विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स, पेशेवरों और जमीनी नव-प्रवर्तकों को मंच दिया जाएगा. यहां से चयनित इनोवेटर्स को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भेजा जाएगा, जहां उनके नवाचारों का लाइव प्रदर्शन और डेमो होगा, युवा संवाद आयोजित किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को पुरस्कृत किया जाएगा.

रोजगार देने वाले बन रहे युवा: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को आशा, नवाचार, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता से जोड़ा. स्टार्टअप इंडिया के कारण आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है. हमारे युवा अब केवल नौकरी मांगने वाले हैं, बल्कि स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के माध्यम से रोजगार देने वाले ‘जॉब गिवर’ बनकर उभर रहे हैं. प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली, प्रवीण आत्रेय और भाजपा जिला प्रधान अजय मित्तल भी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें-पीएम मोदी हरियाणा दौरा: 17 जुलाई को कुरुक्षेत्र को मिलेगी बड़ी सौगात, एलिवेटेड ट्रैक उद्घाटन से पहले सुभाष सुधा ने पढ़ी हनुमान चालीसा

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