सेवा संकल्प अभियान: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सुबह किया रक्तदान, दोपहर में लिया अंगदान का निर्णय
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अंगदान करने का किया संकल्प.
Published : September 17, 2026 at 4:29 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैम्प में रक्तदान करने बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंगदान करने का निर्णय लिया है. सचिवालय में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन- SOTTO) के अंतर्गत अंग और ऊतक दान करने का लिया है. बुधवार को जारी हुए आधिकारिक अंगदान शपथ पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को चिकित्सीय और मानवीय उद्देश्यों के लिए दान करने का संकल्प लिया है.
क्या-क्या दान करने का लिया गया संकल्प
जारी किए गए प्रमाण पत्र के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के साथ-साथ कई जरूरी ऊतकों को भी दान करने की घोषणा की है. महत्वपूर्ण अंगों में हृदय, आंत, अग्नाशय, यकृत, गुर्दा और फेफड़े, ऊतक, हड्डी, हृदय वाल्व, त्वचा, कार्टिलेज/लिगामेंट/टेंडन, कॉर्निया और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं.
Delhi CM Rekha Gupta pledged her Heart, Intestine, Pancreas, Liver, Kidney, Lung, Bone, Heart Valve, Skin, Cartilage/Ligament/ Tendon, Cornea, Blood Vessels, Amnion, Hand, on the occasion of PM Narendra Modi's birthday.— ANI (@ANI) September 17, 2026
(Pic: Delhi CMO) pic.twitter.com/qScybVZmyx
स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज सिंह ने कहा कि, ब्रेनस्टेम या कार्डियक मृत घोषित किए जाने के बाद मेडिकल एक्सपर्ट्स के बोर्ड की देखरेख में इन अंगों को जरूरतमंद मरीजों के जीवन की रक्षा के लिए निकाला जा सकता है. मुख्यमंत्री के इस कदम से आम जनता के बीच अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियां दूर होंगी और लोग इस नेक काम के लिए आगे आएंगे. इस पहल के बाद दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंगदान पंजीकरण अभियानों को और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को इस महादान से जोड़ा जा सके.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जन्मदिवस पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आज त्यागराज स्टेडियम में आयोजित महारक्तदान शिविर में रक्तदान किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 17, 2026
प्रधानमंत्री जी के 25 वर्षों के जनसेवा, समर्पण और राष्ट्रनिर्माण से प्रेरित यह अभियान सेवा को संकल्प और संकल्प को… pic.twitter.com/Z7NKPmwAvr
#WATCH | Delhi: At a blood donation camp, CM Rekha Gupta says, " ... on pm modi’s birthday, the delhi government has organised a blood donation camp here... the target is to collect 2,500 units of blood. this mega blood donation camp is dedicated to pm modi’s vision of public… pic.twitter.com/qZCcRS6G5l— ANI (@ANI) September 17, 2026
बता दें कि अंगदान की स्थिति को दो अलग-अलग पहलुओं, जीवित अंगदान और मृत्यु उपरांत के आधार पर समझा जा सकता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्टों और NOTTO (नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन) के आंकड़ों के अनुसार, जीवित अंगदान और इससे जुड़े ट्रांसप्लांट के मामलों में दिल्ली-एनसीआर देश में सबसे आगे रहने वाले क्षेत्रों में शामिल है. यहां एम्स, आरएमएल, सफदरजंग और कई बड़े निजी अस्पतालों में लिवर और किडनी जैसे अंगों के जीवित ट्रांसप्लांट नियमित रूप से सफलतापूर्वक किए जाते हैं. जबकि मृत अंगदान की स्थिति ब्रेन डेड या मृत घोषित होने के बाद अंगदान (कैडेवर डोनेशन) के मामले में दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार अभी भी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले पीछे मानी जाती है.
#WATCH | Delhi Health Minister Pankaj Kumar Singh says, " on the occasion of prime minister modi's birthday, i personally wish him a long life. today, we have organized a mega blood donation camp on his birthday. we all wish him a long life." pic.twitter.com/1EFGV2jBPQ— ANI (@ANI) September 17, 2026
दक्षिण भारतीय राज्यों (जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना आदि) की तुलना में यहां मृत अंगदान के प्रति सामाजिक जागरूकता और पंजीकरण का प्रतिशत कम रहा है. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में स्थिति सुधारने के लिए गंभीर प्रयास हुए हैं. अब राजधानी में कई प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों जैसे एम्स, आरएमएल, सफदरजंग और आर्मी हॉस्पिटल के पास हार्ट और लंग्स जैसे जटिल ट्रांसप्लांट करने के लाइसेंस और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं.
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