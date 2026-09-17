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सेवा संकल्प अभियान: ब्रह्मसरोवर पर 1.25 लाख दीयो के बीच 500 ड्रोन दिखाएंगे हरियाणा की उपलब्धि, सीएम सैनी रहेंगें मौजूद

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में 17 सितंबर यानी आज से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर जोर-शोर से काम किया जा रहा है. इस दिन 17 सितंबर को पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को समर्पित सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की जनसेवा को दर्शाया जाएगा. हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर आयोजित किया जा रहा है.

सेवा संकल्प अभियान 2026: कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रमों की प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है. ब्रह्मसरोवर पर भव्य ड्रोन शो, रक्तदान शिविर, विशाल रंगोली, दीप दान, आरती और नुक्कड़ नाटक का आयोजन होगा. इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे.

ड्रोन शो का होगा भव्य आयोजन: ब्रह्मसरोवर तीर्थ पर आशीर्वाद का दीया संकल्प के तहत 1.25 लाख दीयों को लगाया गया है. इनके बीच शाम सात बजे 500 ड्रोन भव्य शो प्रदर्शित करेंगे. इस शो में प्रदेश की उपलब्धियां और देश की योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ब्रह्मसरोवर के घाट से इस नजारे को प्रत्यक्ष देखेंगे. थानेसर शहर सहित सभी उपमंडलों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा. इसी संकल्प में सुबह ब्रह्मसरोवर के वीआईपी घाट पर शाम 9 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित होगा. इस रक्तदान शिविर में 5 जिलों की टीम शामिल होंगी.