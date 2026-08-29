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PM मोदी के जन्मदिन पर 'सेवा पखवाड़ा': दिल्ली को मिलेंगी कई मेगा परियोजनाएं, सीएम रेखा गुप्ता करेंगी उद्घाटन

नई दिल्ली: पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी. इस दौरान राजधानी को विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिलेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इस अवधि में विभिन्न विभागों की तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन करेगी. इनमें परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.

इन परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बारापुला एलिवेटेड रोड (फेज-III) का उद्घाटन भी शामिल है, जिसकी लागत करीब 1,635 करोड़ रुपये है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाने वाला सेवा पखवाड़ा दिल्लीवासियों की सेवा और राजधानी के समग्र विकास को समर्पित है.

सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी जल्द ही संवैधानिक पद पर अपने कार्यकाल के ऐतिहासिक 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं. इसलिए दिल्ली सरकार का यह सेवा पखवाड़ा इस बार विशेष होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि तैयार परियोजनाओं में बारापुला नाले पर सराय काले खां से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड (फेज-III) सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है. इसके अलावा, मुकरबा चौक के पास आउटर रिंग रोड पर अंडरपास तथा बादली जंक्शन से हैदरपुर मेट्रो स्टेशन तक एप्रोच रोड के निर्माण की परियोजना भी उद्घाटन के लिए तैयार है, जिसकी लागत 54.10 करोड़ रुपये है.

सीवरेज और जल प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि सेवा पखवाड़े के दौरान दिल्लीवासियों को सीवरेज और जल प्रबंधन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी समर्पित की जाएंगी. इनमें बवाना के मौजूदा 20 एमजीडी जल शोधन संयंत्र में दो एमजीडी क्षमता के रीसाइक्लिंग प्लांट का निर्माण, ओखला में 564 एमएलडी क्षमता के वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तथा बारापुला ड्रेन से बाटला हाउस फेज-II एसपीएस तक इंटरसेप्टर सीवर का निर्माण शामिल है. इन परियोजनाओं के साथ बाटला हाउस फेज-II में 35 एमजीडी सीवेज पंपिंग स्टेशन और ओखला डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी तक राइजिंग मेन का काम भी शामिल है.

इसके अलावा, रिठाला फेज-I और कोंडली फेज-I, II एवं III के वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पुनर्वास व उन्नयन की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा. इन जल एवं सीवरेज परियोजनाओं की कुल लागत 863.38 करोड़ रुपये है. गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र की छूटी हुई कॉलोनियों में घरों को सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा श्रीराम कॉलोनी, राजीव नगर और सोनिया विहार के हिस्सों में सीवर लाइन बिछाने की परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं.