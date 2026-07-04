ETV Bharat / state

IDPL ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा, भारी वाहनों की एंट्री बंद, आज ये ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से निकलें

ऋषिकेश: पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आज अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं. इसका जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड में 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' की थीम पर 15 दिवसीय 'सेवा पखवाड़ा' की शुरुआत आज 4 जुलाई को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान से है. इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा होगा, जिसमें राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे. सेवा पखवाड़ा के कारण ऋषिकेश के ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है.

ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत: आज 4 जुलाई 2026 को आईडीपीएल, ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इसको लेकर देहरादून पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एवं पार्किंग प्लान जारी किया है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. इसे देखते हुए आम जनता की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अलग-अलग जिलों से आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित रूट और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं. साथ ही कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन) भी निर्धारित किए गए हैं.

देहरादून से आने वाली बसों के लिए रूट: पुलिस के अनुसार, देहरादून से आने वाली बसों को रिस्पना, भानियावाला फ्लाईओवर, नेपाली फार्म, श्यामपुर चौकी और कैनाल गेट होते हुए आईडीपीएल स्थित पोस्ट ऑफिस के पास पार्किंग स्थल तक भेजा जाएगा.

टिहरी और पौड़ी से आने वाली बसों का रूट: टिहरी और पौड़ी से आने वाली बसों के लिए भद्रकाली तिराहा, नटराज चौक और मनसा देवी फाटक होते हुए आईडीपीएल पोस्ट ऑफिस पार्किंग का रूट निर्धारित किया गया है.

पौड़ी से आने वाले छोटे वाहनों का रूट: पौड़ी से आने वाले छोटे वाहनों को गरुड़ चट्टी पुल, लक्ष्मण झूला रोड, बैराज तिराहा और वीरभद्र तिराहा होते हुए आईडीपीएल हॉकी ग्राउंड पार्किंग तक पहुंचाया जाएगा.

हरिद्वार, कोटद्वार और कुमाऊं से आने वाले वाहनों का रूट: हरिद्वार, कोटद्वार और कुमाऊं से आने वाले वाहनों के लिए नेपाली फार्म फ्लाईओवर, श्यामपुर चौकी और कैनाल गेट होकर आईडीपीएल पहुंचने का मार्ग निर्धारित किया गया है. बसों की पार्किंग पोस्ट ऑफिस के पास तथा कारों की पार्किंग हॉकी ग्राउंड में होगी.

टिहरी से आने वाले छोटे वाहनों का रूट: टिहरी से आने वाले छोटे वाहन भद्रकाली तिराहा, नटराज चौक और मनसा देवी फाटक होते हुए सीधे हॉकी ग्राउंड पार्किंग में पहुंचेंगे.

देहरादून से आने वाले छोटे वाहनों का रूट: देहरादून से आने वाले छोटे वाहनों को रिस्पना पुल, जोगीवाला, भानियावाला अंडरपास, जौलीग्रांट, रानीपोखरी, नटराज चौक, मनसा देवी फाटक और सिटी गेट होते हुए आईडीपीएल हॉकी ग्राउंड पार्किंग तक भेजा जाएगा.