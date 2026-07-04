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IDPL ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा, भारी वाहनों की एंट्री बंद, आज ये ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से निकलें

धामी के CM के रूप में 5 साल पूरे, आईडीपीएल, ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, आज बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रूट में बदलाव

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IDPL में सेवा पखवाड़ा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 4, 2026 at 9:45 AM IST

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ऋषिकेश: पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आज अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं. इसका जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड में 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' की थीम पर 15 दिवसीय 'सेवा पखवाड़ा' की शुरुआत आज 4 जुलाई को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान से है. इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा होगा, जिसमें राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे. सेवा पखवाड़ा के कारण ऋषिकेश के ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है.

ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत: आज 4 जुलाई 2026 को आईडीपीएल, ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इसको लेकर देहरादून पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एवं पार्किंग प्लान जारी किया है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. इसे देखते हुए आम जनता की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अलग-अलग जिलों से आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित रूट और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं. साथ ही कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन) भी निर्धारित किए गए हैं.

देहरादून से आने वाली बसों के लिए रूट: पुलिस के अनुसार, देहरादून से आने वाली बसों को रिस्पना, भानियावाला फ्लाईओवर, नेपाली फार्म, श्यामपुर चौकी और कैनाल गेट होते हुए आईडीपीएल स्थित पोस्ट ऑफिस के पास पार्किंग स्थल तक भेजा जाएगा.

टिहरी और पौड़ी से आने वाली बसों का रूट: टिहरी और पौड़ी से आने वाली बसों के लिए भद्रकाली तिराहा, नटराज चौक और मनसा देवी फाटक होते हुए आईडीपीएल पोस्ट ऑफिस पार्किंग का रूट निर्धारित किया गया है.

पौड़ी से आने वाले छोटे वाहनों का रूट: पौड़ी से आने वाले छोटे वाहनों को गरुड़ चट्टी पुल, लक्ष्मण झूला रोड, बैराज तिराहा और वीरभद्र तिराहा होते हुए आईडीपीएल हॉकी ग्राउंड पार्किंग तक पहुंचाया जाएगा.

हरिद्वार, कोटद्वार और कुमाऊं से आने वाले वाहनों का रूट: हरिद्वार, कोटद्वार और कुमाऊं से आने वाले वाहनों के लिए नेपाली फार्म फ्लाईओवर, श्यामपुर चौकी और कैनाल गेट होकर आईडीपीएल पहुंचने का मार्ग निर्धारित किया गया है. बसों की पार्किंग पोस्ट ऑफिस के पास तथा कारों की पार्किंग हॉकी ग्राउंड में होगी.

टिहरी से आने वाले छोटे वाहनों का रूट: टिहरी से आने वाले छोटे वाहन भद्रकाली तिराहा, नटराज चौक और मनसा देवी फाटक होते हुए सीधे हॉकी ग्राउंड पार्किंग में पहुंचेंगे.

देहरादून से आने वाले छोटे वाहनों का रूट: देहरादून से आने वाले छोटे वाहनों को रिस्पना पुल, जोगीवाला, भानियावाला अंडरपास, जौलीग्रांट, रानीपोखरी, नटराज चौक, मनसा देवी फाटक और सिटी गेट होते हुए आईडीपीएल हॉकी ग्राउंड पार्किंग तक भेजा जाएगा.

कार्यक्रम में निजी कार से आने वालों के लिए रूट: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम में निजी कार से आने वाले लोगों को भी निर्धारित रूट का ही पालन करना होगा और केवल तय पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने होंगे.

ये होंगे पार्किंग स्थल

  • केवी स्कूल के पास, आईडीपीएल
  • पोस्ट ऑफिस के पास प्रथम ग्राउंड
  • पोस्ट ऑफिस के सामने प्रथम ग्राउंड
  • हॉकी ग्राउंड, आईडीपीएल

कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले लोगों के लिए डायवर्जन और यातायात दबाव बढ़ने की स्थिति में पुलिस वैकल्पिक मार्ग लागू करेगी

पहाड़ी जिलों से हरिद्वार जाने वाले वाहनों का रूट: उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली से हरिद्वार जाने वाले वाहन नटराज चौक, रानीपोखरी, भानियावाला तिराहा और नेपाली फार्म होते हुए हरिद्वार जाएंगे.

चारधाम जाने वाले वाहनों का रूट: दिल्ली और हरिद्वार से चारधाम एवं पर्वतीय जनपदों की ओर जाने वाले वाहन नेपाली फार्म, भानियावाला, रानीपोखरी और नटराज चौक होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे

सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध: देहरादून पुलिस ने बताया कि आज 4 जुलाई को सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक ऋषिकेश क्षेत्र के आंतरिक एवं बाहरी मार्गों पर सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि एंबुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को नहीं रोका जाएगा. दूध, गैस और पेट्रोल जैसी आवश्यक सेवाओं के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा.

नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई: पुलिस ने चेतावनी दी है कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर ट्रैफिक क्रेन से वाहन टो किया जाएगा और 1500 रुपये का चालान किया जाएगा.

पुलिस की अपील: देहरादून पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने के लिए लिंक मार्गों का उपयोग करें. जहां संभव हो वहां दोपहिया वाहन और सार्वजनिक परिवहन (रिक्शा, टेंपो, सिटी बस) का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें. साथ ही धैर्य बनाए रखें, अनावश्यक हॉर्न न बजाएं और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें, ताकि कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.
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