पलामू में भाजपा की ओर से निकाली गई सेवा ज्योति यात्रा, लोगों ने लिया विकसित भारत बनाने का संकल्प
पलामू में भाजपा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई. यात्रा में शामिल लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : October 7, 2026 at 1:54 PM IST
पलामू: भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को पलामू में सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई. इससे पहले पलामू के मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभा आयोजित की गई. इस सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया है. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया.
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के नेतृत्व में सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई. सेवा ज्योति यात्रा शिवाजी मैदान से निकलकर मेदिनीनगर के साहित्य समाज चौक तक गई. इस दौरान निर्णय लिया गया कि मेदिनीनगर के किसी एक चौक का नामकरण सेवा चौक किया जाएगा.
इस दौरान पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि देश आज नकारात्मक छवि से बाहर निकल गया है और भारत आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है. दुनिया के देश भारत के तरफ देख रहे हैं कि भारत किस तरह तेजी से विकसित हो रहा है. पिछले एक दशक में इस देश में आर्थिक समृद्धि और युवाओं के लिए कई कार्य हुए हैं. भारत दुनिया को सकारात्मक संदेश दे रहा है और एक मिसाल कायम कर रहा है. भारत के प्रधानमंत्री ने 26 देश के संसद को संबोधित किया है, जबकि 36 देशों में उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सुशोभित किया है.
वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और सेवा संकल्प अभियान के राज्य प्रभारी मनोज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा के 25 वर्ष हुए हैं. इसके उपलक्ष्य में सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई है. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, पूर्व सांसद मनोज कुमार, पूर्व विधायक पुष्पा देवी समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद थे.
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