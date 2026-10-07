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पलामू में भाजपा की ओर से निकाली गई सेवा ज्योति यात्रा, लोगों ने लिया विकसित भारत बनाने का संकल्प

सेवा ज्योति यात्रा में मशाल के साथ सांसद वीडी राम, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के नेतृत्व में सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई. सेवा ज्योति यात्रा शिवाजी मैदान से निकलकर मेदिनीनगर के साहित्य समाज चौक तक गई. इस दौरान निर्णय लिया गया कि मेदिनीनगर के किसी एक चौक का नामकरण सेवा चौक किया जाएगा.

सांसद विष्णु दयाल राम व भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि देश आज नकारात्मक छवि से बाहर निकल गया है और भारत आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है. दुनिया के देश भारत के तरफ देख रहे हैं कि भारत किस तरह तेजी से विकसित हो रहा है. पिछले एक दशक में इस देश में आर्थिक समृद्धि और युवाओं के लिए कई कार्य हुए हैं. भारत दुनिया को सकारात्मक संदेश दे रहा है और एक मिसाल कायम कर रहा है. भारत के प्रधानमंत्री ने 26 देश के संसद को संबोधित किया है, जबकि 36 देशों में उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सुशोभित किया है.