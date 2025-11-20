ETV Bharat / state

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का बदला नाम, पलामू से शुरू होगा सेवा अधिकार सप्ताह

पलामू में सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ होगा. आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया है.

Seva Adhikar Saptah In Palamu
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः "आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार" अभियान की शुरुआत 21 नवंबर से पलामू से होने वाली थी. अब इसकी जगह "सेवा अधिकार सप्ताह" की शुरुआत की जाएगी.

सेवा अधिकार सप्ताह आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की तरह ही कार्य करेगा. यह अभियान 21 नवंबर से 28 नवंबर तक चलाया जाएगा. झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत यह अभियान चलाया जाना है. आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चलाया जा रहा था.

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत शुक्रवार से पलामू के लेस्लीगंज से होने वाली थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभियान की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन गुरुवार को उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. उनकी जगह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस अभियान की शुरुआत करेंगे.

बदला गया कार्यक्रम का नाम, पत्र जारी

गुरुवार की देर शाम अभियान का नाम बदलकर सेवा का अधिकार सप्ताह कर दिया गया. इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है. पत्रांक संख्या 1404 के माध्यम से सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है.

7 नवंबर को जारी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार से संबंधित पत्र को संशोधित समझने की बात कही गई है. पलामू जिला प्रशासन ने सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है. लेस्लीगंज में आयोजित होने वाली इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.

ये भी पढ़ें-

21 नवंबर को पलामू दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन, लेस्लीगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लेंगे भाग

नीलांबर पीतांबर के शहादत स्थल से शुरू होगी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सीएम का पलामू दौरा स्थगित

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्या बोल गए सीएम हेमंत, आरएसएस के लोगों की तुलना चूहे से की - Sarkar Aapke Dwar

TAGGED:

SEVA ADHIKAR SAPTAH CAMPAIGN
PALAMU
JHARKHAND GOVERNMENT CAMPAIGN
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार
SEVA ADHIKAR SAPTAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.