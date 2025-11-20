ETV Bharat / state

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का बदला नाम, पलामू से शुरू होगा सेवा अधिकार सप्ताह

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन. ( फाइल फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः "आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार" अभियान की शुरुआत 21 नवंबर से पलामू से होने वाली थी. अब इसकी जगह "सेवा अधिकार सप्ताह" की शुरुआत की जाएगी.

सेवा अधिकार सप्ताह आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की तरह ही कार्य करेगा. यह अभियान 21 नवंबर से 28 नवंबर तक चलाया जाएगा. झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत यह अभियान चलाया जाना है. आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चलाया जा रहा था.

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत शुक्रवार से पलामू के लेस्लीगंज से होने वाली थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभियान की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन गुरुवार को उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. उनकी जगह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस अभियान की शुरुआत करेंगे.

बदला गया कार्यक्रम का नाम, पत्र जारी

गुरुवार की देर शाम अभियान का नाम बदलकर सेवा का अधिकार सप्ताह कर दिया गया. इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है. पत्रांक संख्या 1404 के माध्यम से सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है.