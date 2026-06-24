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बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग का खेल! पटना में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार

बिहार में फिर से सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है. इनके पास से 22 ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं, जिसे देख पुलिस भी हैरान है.

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शिवम धाकड़, एएसपी, दानापुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 1:14 PM IST

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पटना : बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. दानापुर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने बैंकिंग परीक्षाओं में सेटिंग कराने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाले एक कथित गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, ब्लैंक चेक और अभ्यर्थियों से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं.

एक आरोपी से पूछताछ के बाद खुला राज : दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दानापुर के एक अपार्टमेंट में कुछ लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने और नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं से संपर्क कर रहे हैं. सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पहले एक आरोपी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में मिले इनपुट के बाद चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या-क्या बरामद हुए? : छापेमारी के दौरान पुलिस ने 22 ब्लैंक चेक, विभिन्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और कई अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था और अब तक कितने अभ्यर्थी इस गिरोह के संपर्क में आए थे.

पुलिस ने क्या कहा? : एएसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने सबसे पहले उसरी शिकारपुर (शाहपुर) निवासी प्रवीण शंकर उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया. यहां 22 ब्लैंक चेक और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले. इसके बाद प्रवीण शंकर से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी की और गिरोह के चार और सदस्यों को दबोच लिया.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान करण कुमार (इब्राहिमपुर, बिहटा), राज कुमार (दीघा), अमित चौधरी (मुगलपुरा, खांजेकलां) और मनोज कुमार (फुलवारीशरीफ) के रूप में हुई है. इनके पास से पुलिस ने आठ मोबाइल फोन, 11 एटीएम कार्ड और अन्य संदिग्ध सामग्री भी जब्त की है.

''सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के अभिभावकों को भी ये गैंग निशाना बनाता था. उन्हें शत-प्रतिशत परीक्षा पास कराने का झांसा देकर प्रति उम्मीदवार लाखों रुपए की डील तय की जाती थी. बकाया रकम की देने को लेकर सुरक्षा की गारंटी के तौर पर यह गैंग छात्रों के असली शैक्षणिक दस्तावेज और हस्ताक्षर किए हुए ब्लैंक चेक अपने पास बंधक के रूप में रख लेता था.''- शिवम धाकड़, एएसपी, दानापुर

'नौकरी दिलाने का भरोसा' : एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आसान तरीके से नौकरी दिलाने का भरोसा देता था. अब इस संबंध में रूपसपुर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस इस पूरे नेटवर्क के तौर-तरीकों को लेकर विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

NEET मामले में 30 गिरफ्तारी : यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब बिहार में लगातार परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग से जुड़े मामलों का खुलासा हो रहा है. हाल ही में नीट-यूजी पुनर्परीक्षा में डमी कैंडिडेट और बायोमेट्रिक गड़बड़ी से जुड़े मामले में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. वहीं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में भी फर्जी अभ्यर्थियों और परीक्षा धांधली से जुड़े कई मामले सामने आए हैं. जांच एजेंसियों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर ऐसे गिरोह सक्रिय हो रहे हैं. पुलिस इन अपराधियों पर लगातार सख्ती बनाए हुए हैं.

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