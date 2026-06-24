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बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग का खेल! पटना में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार

पटना : बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. दानापुर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने बैंकिंग परीक्षाओं में सेटिंग कराने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाले एक कथित गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, ब्लैंक चेक और अभ्यर्थियों से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं.

एक आरोपी से पूछताछ के बाद खुला राज : दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दानापुर के एक अपार्टमेंट में कुछ लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने और नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं से संपर्क कर रहे हैं. सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पहले एक आरोपी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में मिले इनपुट के बाद चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या-क्या बरामद हुए? : छापेमारी के दौरान पुलिस ने 22 ब्लैंक चेक, विभिन्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और कई अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था और अब तक कितने अभ्यर्थी इस गिरोह के संपर्क में आए थे.

पुलिस ने क्या कहा? : एएसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने सबसे पहले उसरी शिकारपुर (शाहपुर) निवासी प्रवीण शंकर उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया. यहां 22 ब्लैंक चेक और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले. इसके बाद प्रवीण शंकर से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी की और गिरोह के चार और सदस्यों को दबोच लिया.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान करण कुमार (इब्राहिमपुर, बिहटा), राज कुमार (दीघा), अमित चौधरी (मुगलपुरा, खांजेकलां) और मनोज कुमार (फुलवारीशरीफ) के रूप में हुई है. इनके पास से पुलिस ने आठ मोबाइल फोन, 11 एटीएम कार्ड और अन्य संदिग्ध सामग्री भी जब्त की है.