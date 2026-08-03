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विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका, चंदौली में सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल ने दिया इस्तीफा

चंदौली: समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है. महिला सभा की चंदौली जिलाध्यक्ष गर्गी सिंह पटेल ने रविवार को अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर भावुक और विस्तृत इस्तीफा पत्र साझा करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और महिला सभा के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की. उनके इस फैसले के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. फिलहाल इस मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

संगठन से नाराजगी: पोस्ट में गर्गी सिंह ने लिखा कि उन्होंने वर्षों तक एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सड़क से लेकर संगठन तक पूरी निष्ठा के साथ संघर्ष किया. महिलाओं, बच्चियों, पिछड़े, कमजोर और वंचित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई को उन्होंने अपनी राजनीति का मूल उद्देश्य बताया. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह स्वयं कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थीं और उन्हें सुरक्षा, न्याय तथा राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब संगठन के कई जिम्मेदार पदाधिकारी मौन रहे.

'संगठन पर उठाए गंभीर सवाल, आत्मसम्मान और सिद्धांतों से समझौता नहीं' (Photo Credit: ETV Bharat)

इस्तीफा किसी दबाव, लालच या राजनीतिक सौदेबाजी का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सिद्धांतों के आधार पर लिया गया निर्णय है. किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराकर पार्टी नहीं छोड़ रही, बल्कि संगठन की कार्यप्रणाली के चलते यह फैसला लिया है.- गार्गी सिंह पटेल



अपने पत्र में गर्गी सिंह ने लिखा, पद छोड़ रही हूं, संघर्ष नहीं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं और कमजोर वर्ग की आवाज वह आगे भी मजबूती से उठाती रहेंगी. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्राथमिक सदस्यता और महिला सभा के जिलाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया.

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