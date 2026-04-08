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रिटायर्ड ग्राम विकास अधिकारियों को हाईकोर्ट से झटका, उच्च ग्रेड पे की मांग खारिज

मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप की गुंजाइश न देखते हुए सभी याचिकाओं को निष्प्रभावी घोषित कर दिया है.

NAINITAL HIGH COURT NEWS
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 5:35 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने दूसरे और तीसरे वित्तीय उन्नयन (एसीपी) के तहत उच्च ग्रेड पे की मांग की थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार की नीति के अनुसार पहले से ही देय लाभ मिल चुके हैं. उनके दावे का कोई ठोस आधार नहीं है.

ये याचिकाएं सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा दायर की गई थीं, जिन्होंने पहले भी 2012 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उस समय, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि 8 मार्च 2011 के शासनादेश के तहत इन कर्मचारियों से विकल्प मांगा जाये. सरकार के निर्देशानुसार, याचिकाकर्ताओं ने एसीपी योजना का विकल्प चुना था, जिसके तहत उन्हें ब्लॉक विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी के पद के समकक्ष वेतनमान दिए गए थे .

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें दूसरे एसीपी के रूप में ₹5400 और तीसरे एसीपी के रूप में ₹6600 का ग्रेड पे मिलना चाहिए, जबकि उन्हें क्रमशः ₹4200 और ₹4600 का ग्रेड पे दिया गया. उन्होंने 22 नवंबर 2018 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रमुख सचिव ने उनकी पुरानी समयमान वेतन प्रणाली को जारी रखने की मांग को ठुकरा दिया था. सरकार का पक्ष था कि पुरानी प्रणाली में केवल दो वित्तीय उन्नयन मिलते थे, जबकि नई एसीपी योजना में तीन उन्नयन का प्रावधान है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 17 अक्टूबर 2008 और 8 मार्च 2011 के सरकारी आदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित हैं. पूरे राज्य के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को लागू नीति के अनुसार लाभ मिल चुका है, इसलिए अलग से कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जा सकता. इसी के साथ कोर्ट ने हस्तक्षेप की गुंजाइश न देखते हुए सभी याचिकाओं को निष्प्रभावी घोषित कर दिया है.

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