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बड़गांई जमीन फर्जीवाड़ा केस में हेमंत सोरेन को झटका, हाईकोर्ट ने IA खारिज की, PMLA कोर्ट में होना होगा हाजिर

रांची: बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया. ऐसे में मुख्यमंत्री को 19 सितंबर को रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में हाजिर होना होगा. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि 16 सितंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.



क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी. अदालत ने ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. PMLA कोर्ट के इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसी याचिका के साथ 19 सितंबर को PMLA कोर्ट में पेशी से राहत के लिए अलग से IA दाखिल की गई थी.

अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान (ETV Bharat)

14 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन