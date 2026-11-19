ईडी को झटका, आजम को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक से किया इनकार, रामपुर में झूमे समर्थक
एससी बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 2:59 PM IST
नई दिल्ली/रामपुर : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी. यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने की. बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी (ED) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
बेंच ने कहा कि चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए वे इसमें दखल नहीं देना चाहते. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हाईकोर्ट की शुरुआती राय का, मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा."
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अंतरिम जमानत पर उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई, जिसके तहत खान को राहत मिली थी.
ED की ओर से कल पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे बेंच ने ठुकरा दिया. राजू ने हाईकोर्ट के तर्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत के चरण में ही पूरे मामले का फैसला सुना दिया और जांच को ही 'दुर्भावनापूर्ण' (mala fide) करार दे दिया. बेंच ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि वे गुरुवार को कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां रखें.
राजू ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई कि खान की गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी. बेंच ने कहा, "नहीं, आज नहीं. आप इन सभी बिंदुओं पर कल संबंधित कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखें."
हालांकि, राजू ने आग्रह किया कि तब तक 'यथास्थिति' (status quo) बनाए रखने का निर्देश दिया जा सकता है. बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने दखल देने से इनकार करते हुए कहा, "उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें. इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा." इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच द्वारा आजम खान को अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय एजेंसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
हाईकोर्ट ने पाया था कि एजेंसी ने गिरफ्तारी से जुड़े अनिवार्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया, जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत आते हैं.
यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है. इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और वही इसे नियंत्रित करते हैं. इन आरोपों में सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल, और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण तथा निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताएं शामिल हैं; इस यूनिवर्सिटी में वे मानद चांसलर के पद पर हैं.
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