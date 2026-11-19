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ईडी को झटका, आजम को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक से किया इनकार, रामपुर में झूमे समर्थक

एससी बेंच ने आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर विचार करने से इनकार किया. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/रामपुर : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी. यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने की. बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी (ED) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

बेंच ने कहा कि चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए वे इसमें दखल नहीं देना चाहते. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हाईकोर्ट की शुरुआती राय का, मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा." आजम को राहत: रामपुर में झूमे समर्थक. (ETV Bharat) बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अंतरिम जमानत पर उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई, जिसके तहत खान को राहत मिली थी. ED की ओर से कल पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे बेंच ने ठुकरा दिया. राजू ने हाईकोर्ट के तर्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत के चरण में ही पूरे मामले का फैसला सुना दिया और जांच को ही 'दुर्भावनापूर्ण' (mala fide) करार दे दिया. बेंच ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि वे गुरुवार को कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां रखें.