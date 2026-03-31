MCD स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा को झटका, ड्रॉ प्रक्रिया में 6 सदस्य बाहर
पूरी प्रक्रिया एमसीडी एक्ट के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है. - स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा
Published : March 31, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया मंगलवार को हुई. इस बैठक में ड्रॉ प्रक्रिया के जरिए समिति के आधे सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें कुल 18 मेंबरों में से 9 का कार्यकाल समाप्त हो गया. इस प्रक्रिया में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके 6 पार्षदों का नाम ड्रॉ में निकल आया, जिससे उनकी सदस्यता समाप्त हो गई.
वहीं, विपक्षी आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष अंकुश नारायण समेत तीन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया. जोन से आए सदस्यों में करोल बाग से अंकुश नारंग, केशवपुरम से शिखा भारद्वाज, नरेला से अंजू देवी, सेंट्रल जोन से राजपाल सिंह, नजफगढ़ से इंद्रजीत शेरावत और शाहदरा साउथ से नीमा भगत का कार्यकाल समाप्त हुआ है. इसके अलावा, सदन से चुने गए सदस्यों में पंकज लूथरा, मोहिनी और आमिर मलिक भी रिटायर हो गए, हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने सवाल उठाए.
पार्षद प्रवीण कुमार का आरोप है कि पिछली बैठक के मिनट्स की पुष्टि किए बिना चुनाव कराना नियमों के खिलाफ है. वहीं, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया एमसीडी एक्ट के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है. उन्होंने कहा कि पूरे कार्यकाल में दिल्ली के विकास को लेकर कई कार्य किए गए, कमेटी के बैठक में पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने पूरा सहयोग किया.
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