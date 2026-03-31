ETV Bharat / state

MCD स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा को झटका, ड्रॉ प्रक्रिया में 6 सदस्य बाहर

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया मंगलवार को हुई. इस बैठक में ड्रॉ प्रक्रिया के जरिए समिति के आधे सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें कुल 18 मेंबरों में से 9 का कार्यकाल समाप्त हो गया. इस प्रक्रिया में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके 6 पार्षदों का नाम ड्रॉ में निकल आया, जिससे उनकी सदस्यता समाप्त हो गई.

वहीं, विपक्षी आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष अंकुश नारायण समेत तीन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया. जोन से आए सदस्यों में करोल बाग से अंकुश नारंग, केशवपुरम से शिखा भारद्वाज, नरेला से अंजू देवी, सेंट्रल जोन से राजपाल सिंह, नजफगढ़ से इंद्रजीत शेरावत और शाहदरा साउथ से नीमा भगत का कार्यकाल समाप्त हुआ है. इसके अलावा, सदन से चुने गए सदस्यों में पंकज लूथरा, मोहिनी और आमिर मलिक भी रिटायर हो गए, हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने सवाल उठाए.