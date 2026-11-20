सीएम के गृह जिले में भाजपा को झटका, जिला परिषद में कांग्रेस का बहुमत, वार्ड 2 में ईवीएम में आई तकनीकी समस्या
जिला परिषद की 31 सीटों में कांग्रेस ने 21 सीटें जीतकर भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई.
Published : November 20, 2026 at 3:07 PM IST
भरतपुर : पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा की सियासी रणनीति को बड़ा झटका दिया है. जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त बनाते हुए 31 में से 21 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा महज 9 सीटों पर सिमट गई. एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के खाते में गई है. जिला परिषद में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. यह नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है. वहीं पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान की कुर्सियों को लेकर है.
जिला परिषद के साथ पंचायत समिति चुनावों के नतीजे भी भाजपा के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहे. जिले की सात पंचायत समितियों की कुल 159 सीटों में भाजपा को 31 और कांग्रेस को 48 सीटें मिली हैं. हालांकि यहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा 75 सीटों पर जीत दर्ज कर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है. इसके अलावा बसपा को 3 और आरएलपी को 2 सीटें मिली हैं.
ईवीएम मशीन में गड़बड़ी : जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की सभी पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. हालांकि जिला परिषद के वार्ड संख्या 2 में ईवीएम में तकनीकी समस्या आने के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई थी. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है. आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अब तक की पूरी चुनाव प्रक्रिया जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है.
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जिला परिषद में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत : जिला परिषद की 31 सीटों में कांग्रेस ने 21 सीटें जीतकर भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई. भाजपा को सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ा. वार्डवार परिणाम में भाजपा ने वार्ड 1, 2, 5, 6, 13, 17, 23, 25 और 30 में जीत दर्ज की. कांग्रेस ने वार्ड 3, 4, 7 से 12, 14 से 16, 18 से 22 और 24, 27 से 29 तथा 31 में जीत हासिल की. वार्ड 26 से आरएलपी की रेनू कुमारी विजयी रहीं. इन नतीजों के बाद जिला प्रमुख की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा लगभग तय नजर आ रहा है. भाजपा के लिए जिला परिषद में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है.
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पंचायत समितियों में भी भाजपा पिछड़ी : पंचायत समिति चुनावों में भी भाजपा कांग्रेस से पीछे रही. हालांकि यहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राजनीतिक तस्वीर को दिलचस्प बना दिया है.
पंचायत समिति वार परिणाम इस प्रकार रहे—
- उच्चैन (15 सीटें): भाजपा 2, कांग्रेस 2, बसपा 1, आरएलपी 1 और निर्दलीय 9
- वैर (19 सीटें): भाजपा 3, कांग्रेस 9, आरएलपी 1 और निर्दलीय 6
- सेवर (21 सीटें): भाजपा 7, कांग्रेस 4 और निर्दलीय 10
- नदबई (27 सीटें): भाजपा 6, कांग्रेस 2 और निर्दलीय 19
- भुसावर (19 सीटें): भाजपा 1, कांग्रेस 11 और निर्दलीय 7
- रूपवास (25 सीटें): भाजपा 7, कांग्रेस 7, बसपा 2 और निर्दलीय 9
- बयाना (33 सीटें): भाजपा 5, कांग्रेस 13 और निर्दलीय 15
निर्दलीयों ने दोनों दलों का गणित बिगाड़ा : पंचायत समिति चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रदर्शन सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर बनकर सामने आया है. सातों पंचायत समितियों की 159 सीटों में 75 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. यानी पंचायत समिति चुनाव में हर दो में से लगभग एक सीट निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई.नदबई में 27 में से 19 सीटें निर्दलीयों ने जीतीं, जबकि बयाना में 15, उच्चैन में 9 और रूपवास में 9 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे. इससे साफ है कि स्थानीय स्तर पर मतदाताओं ने कई जगह भाजपा और कांग्रेस दोनों के बजाय निर्दलीय प्रत्याशियों पर भरोसा जताया.
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भरतपुर में जिला प्रमुख के चुनाव में जिला परिषद के स्पष्ट बहुमत के चलते कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, जबकि पंचायत समिति प्रधानों के चुनाव में तस्वीर ज्यादा उलझी हुई है. यहां कई पंचायत समितियों में निर्दलीय सदस्यों की संख्या प्रमुख दलों से अधिक है, ऐसे में प्रधान पदों का फैसला समर्थन और राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में जिला परिषद के नतीजों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नई राजनीतिक परिस्थितियां पैदा की हैं. हालांकि चुनावी नतीजों के बाद भी अंतिम तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. बाड़ेबंदी, निर्दलीयों का समर्थन, दलों के बीच संभावित समझौते और क्रॉस वोटिंग अध्यक्षों के चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं. ऐसे में अब सबकी निगाहें जिला प्रमुख और प्रधान पदों के चुनाव पर टिकी हैं.
जिला प्रमुख की दावेदार मानी जा रहीं पूजा दुवेश को हार का सामना करना पड़ा. आगरा के पूर्व विधायक गुट्यारी की बेटी पूजा दुवेश भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थीं और उन्हें जिला प्रमुख पद के संभावित दावेदारों में भी शामिल माना जा रहा था. हालांकि चुनावी नतीजों में वार्ड 22 से कांग्रेस की अंजू कुमारी ने जीत दर्ज कर उनके जिला परिषद पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस हार के साथ ही जिला प्रमुख पद की दौड़ में पूजा दुवेश का नाम भी बाहर हो गया.
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जिला प्रमुख और प्रधान चुनाव की तारीखें:
- 25 नवंबर: जिला प्रमुख का चुनाव
- 26 नवंबर: उप जिला प्रमुख का चुनाव
- 27 नवंबर: पंचायत समिति प्रधान का चुनाव
- 28 नवंबर: उप प्रधान का चुनाव