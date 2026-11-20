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सीएम के गृह जिले में भाजपा को झटका, जिला परिषद में कांग्रेस का बहुमत, वार्ड 2 में ईवीएम में आई तकनीकी समस्या

भरतपुर में जीत का जश्न मनाते समर्थक ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा की सियासी रणनीति को बड़ा झटका दिया है. जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त बनाते हुए 31 में से 21 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा महज 9 सीटों पर सिमट गई. एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के खाते में गई है. जिला परिषद में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. यह नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है. वहीं पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान की कुर्सियों को लेकर है.

जिला परिषद के साथ पंचायत समिति चुनावों के नतीजे भी भाजपा के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहे. जिले की सात पंचायत समितियों की कुल 159 सीटों में भाजपा को 31 और कांग्रेस को 48 सीटें मिली हैं. हालांकि यहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा 75 सीटों पर जीत दर्ज कर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है. इसके अलावा बसपा को 3 और आरएलपी को 2 सीटें मिली हैं.