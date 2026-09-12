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SET Exam 2026 कल, प्रदेश के 7 शहरों के 429 केंद्र पर होगी परीक्षा, इतने बजे तक ही मिलेगी एंट्री

यूनिवर्सिटी के कोटा कैंपस में केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.

University of Kota
कोटा विश्वविद्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
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कोटा: कोटा विश्वविद्यालय रविवार, 13 सितंबर को राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET 2026) आयोजित करेगा. परीक्षा प्रदेश के साथ 7 मुख्यालय के 429 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जा रही है. जिसमें सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा होगी. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 10 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा. उसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे.

एग्जाम के लिए 177901 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. परीक्षा को पेन पेपर मोड पर ऑफलाइन ओएमआर शीट के आधार पर आयोजित किया जाएगा. एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की मनाई है. कैंडिडेट को दिए गए ड्रेस कोड के तहत ही परीक्षा केंद्र पर आना होगा. कोटा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर बीपी सारस्वत के बताया कि आयोजन यूजीसी नेट के लेटेस्ट स्टैंडर्ड के अनुरूप किया जाएगा.

पढ़ें: SET 2026: अब 6 की जगह 13 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा, सब्जेक्ट बढ़कर हुए 37

यूनिवर्सिटी के कोटा कैंपस में केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. क्वेश्चन पेपर को पूरी सिक्योरिटी से परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया जा रहा है. इसकी पूरी गोपनीयता रखी है और पुलिस की भी मदद ली गई है. सेट-2026 एग्जाम के कोऑर्डिनेटर प्रो धनश्याम शर्मा ने बताया कि एडमिट कार्ड पर दिए परीक्षा केंद्र की जानकारी एक दिन पहले जाकर कन्फर्म कर लें, ताकि एग्जाम वाले दिन समस्या नहीं हो.

पढ़ें: SET 2026 : 14 जून से रजिस्ट्रेशन और 6 सितंबर को परीक्षा, 2000 कॉलेज और 130 यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलेगी पात्रता

एग्जाम एंट्री व परीक्षा देते समय यह रखना होगा ध्यान:

– कलर्ड प्रिंट एडमिट कार्ड

- ओरिजिनल फोटो आईडी

- आधार कार्ड या ऑनलाइन आवेदन में दिया फोटो (पासपोर्ट साइज)

- मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर पाबंदी

- लाइट कलर वाले हॉफ स्लीव के कपड़े

- कम हील वाली चप्पल या सैंडल

- धार्मिक, पारंपरिक व सांस्कृतिक पोशाक में आने वाले कैंडिडेट को समय से पहले पहुंचना, विशेष जांच होगी.

- अभ्यर्थी अपने साथ केवल काले या नीले बॉल पेन ला सकेंगे

- ओएमआर शीट पर व्हाइटनर या ब्लेड का उपयोग करने पर प्रतिबंध

- कैंडिडेट को परीक्षा के दौरान पेपर सुबह 10:55 से मिलेंगे

- कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर मिलते ही उसकी पूरी जांच करें

- क्वेश्चन पेपर में कोई गलती होने पर तत्काल इनविजीलेटर को सूचित करें

- ओमर में रोल नंबर सब्जेक्ट और क्वेश्चन पेपर कोड का मिलान भी करें.

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