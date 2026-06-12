Kota University : 14 जून से रजिस्ट्रेशन और 6 सितंबर को परीक्षा, 2000 कॉलेज और 130 यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलेगी पात्रता
ऑनलाइन आवेदन राजस्थान सरकार के आधिकारिक रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए किया जाएगा. कैंडीडेट्स एसएसओ आईडी के जरिए सीधे पोर्टल पर से आवेदन कर सकते हैं.
Published : June 12, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 2:38 PM IST
कोटा: राजस्थान के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करने वाली परीक्षा का आयोजन इस बार कोटा विश्वविद्यालय करने वाला है. इस राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2026 (STATE ELIGIBILITY TEST 2026) 6 सितंबर को आयोजित होगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 14 जून से 15 जुलाई के बीच लिए जाएंगे.
इस परीक्षा की पात्रता से लेकर उन्होंने सारी जानकारी मीडिया से शुक्रवार को कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने साझा की है. परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन राजस्थान सरकार के आधिकारिक रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए किया जाएगा. कैंडीडेट्स एसएसओ आईडी के जरिए सीधे पोर्टल पर से आवेदन कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने परीक्षा का आयोजन की जिम्मेदारी हमें दी है. इस बार परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं से बचाव के लिए पूरा इंतजाम किया जाएंगे. परीक्षा को केवल संभाग मुख्यालय पर यह आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए भी ऑब्जर्वर और उड़न दस्ते बनाए जाएंगे. इस बार परीक्षा को 35 सब्जेक्ट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पांच सब्जेक्ट नए जोड़े गए हैं.
इनमें राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, फारसी और उर्दू शामिल है. जब उनसे पूछा गया कि कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं होने पर विरोध चल रहा है, तब उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट के नियमों और सिलेबस के आधार पर भी होता है, यूजीसी नेट में कॉमर्स का सिलेबस नहीं है. इसीलिए उसमें आयोजित नहीं कर पाएंगे. हालांकि, इसके संबंध में उन्होंने पत्र यूजीसी को लिखा है.
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प्रो. सारस्वत ने बताया कि साल 2023 में परीक्षा बांसवाड़ा विश्वविद्यालय ने की थी. दूसरी बार इस परीक्षा को कोई विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है. जबकि पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (आरपीएससी) आयोजित कर रहा था. साढ़े तीन साल पहले हुई आयोजित परीक्षा में करीब 1.35 लाख विद्यार्थी बैठे थे, लेकिन इस बार इस परीक्षा में 2 लाख के आसपास विद्यार्थी बैठेंगे. प्रो. सारस्वत ने कहा कि यूजीसी नेट से पूरे भारत के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सहायक आचार्य भर्ती के लिए पात्रता मिलती है. इस तरह से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से राजस्थान के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में यह पात्रता मिल जाती है.
कोटा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजपाल सिंह ने बताया कि परीक्षा में राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी एंड सी) के जरिए फॉर्म फिलिंग और डाटा मैनेजमेंट का काम करवाया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा के जरिए राजस्थान के 34 सरकारी और करीब 100 के आसपास निजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता मिलेगी. दूसरी तरफ प्रदेश के करीब 2000 के आसपास कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता इसके जरिए मिलने वाली है.
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यह रहेगी पात्रता और फीस :
- परीक्षा की पात्रता में पीजी पास आउट या अंतिम वर्ष का विद्यार्थी एलिजिबल होगा.
- इस परीक्षा में जनरल कैटेगरी के लिए 55 फीसदी.
- एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग व थर्ड जेंडर के लिए 50 फीसदी अंक है.
- स्टूडेंट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है.
- जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपए फीस.
- ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए 1200.
- एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 750 रुपए फीस है.
इस तरह का आयोजित होगा पेपर :
- परीक्षा में 3 घंटे का होगा पेपर.
- दो पार्ट के प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे 150 सवाल.
- पहले पार्ट में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, शिक्षक एवं शोध, अभिक्षमता व तार्किक क्षमता के होंगे.
- दूसरे प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, यह स्टूडेंट के विषय के अनुसार पूछे जाएंगे.
- यह पूरा प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा.
- इसमें प्रत्येक सही प्रश्न के दो अंक मिलेंगे.
- नेगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं है.