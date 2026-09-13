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राजस्थान SET 2026: 429 केंद्रों पर परीक्षा शुरू, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 1.77 लाख से अधिक अभ्यर्थी मैदान में

परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं.

परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी
परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 11:38 AM IST

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जयपुर : राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET-2026) आज रविवार को शुरू हुई. कोटा यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित की जा रही परीक्षा प्रदेश के सात संभाग मुख्यालयों में बनाए गए 429 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश दिया गया, इसके बाद केंद्र के गेट बंद कर दिए गए.

राजस्थान में करीब तीन साल बाद राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित होने से अभ्यर्थियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह खुली है. इस बार SET के लिए आवेदनों में भी करीब 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2023 में आयोजित SET परीक्षा के लिए 1 लाख 35 हजार 323 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि इस बार 1 लाख 77 हजार 901 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा ओएमआर शीट के जरिए कराई जा रही है. अकेले जयपुर में 171 परीक्षा केंद्रों पर 78 हजार 617 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं.

429 केंद्रों पर परीक्षा शुरू
429 केंद्रों पर परीक्षा शुरू (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी : परीक्षा से पहले मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग की गई. मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों को जांच के बाद बायोमैट्रिक अटेंडेंस उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र की जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति दी गई. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कलर्ड प्रिंट एडमिट कार्ड, मूल फोटो आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य किया गया था. जबकि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर समेत किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर प्रतिबंध रहा. इस दौरान अभ्यर्थियों के ड्रेस कोड पर भी विशेष ध्यान रखा गया.

यूजीसी नेट के मानकों के अनुरूप परीक्षा : कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. बीपी सारस्वत के अनुसार परीक्षा का आयोजन यूजीसी नेट के लेटेस्ट स्टैंडर्ड के अनुरूप किया जा रहा है. विश्वविद्यालय के कोटा कैंपस में केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाया गया है. प्रश्नपत्रों को पूरी सुरक्षा और गोपनीयता के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया है. इसके लिए पुलिस प्रशासन की भी मदद ली गई है.

तीन साल बाद राजस्थान में राज्य पात्रता परीक्षा
तीन साल बाद राजस्थान में राज्य पात्रता परीक्षा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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ओएमआर भरते समय बरतनी होगी सावधानी : उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ केवल काला या नीला बॉल पेन की अनुमति दी गई. ओएमआर शीट पर व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया गया है. प्रश्नपत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों को उसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी। प्रश्नपत्र में किसी तरह की गलती होने पर तत्काल इनविजीलेटर को सूचना देनी होगी. ओएमआर शीट पर रोल नंबर, विषय और प्रश्नपत्र कोड का प्रश्नपत्र से मिलान करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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