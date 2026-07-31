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SET 2026: कोटा विश्वविद्यालय में 10 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

वर्तमान में 1.52 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में आवेदन कर चुके हैं. कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. बीपी सारस्वत ने बताया कि विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए ही ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि को बढ़ाया है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने 11 अगस्त तक आवेदन पत्र में करेक्शन भी कर सकेंगे. इसके लिए करेक्शन विंडो ऑनलाइन आवेदन के साथ ही उपलब्ध है.

कोटा: राजस्थान के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करने वाली परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है. इस राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2026 (STATE ELIGIBILITY TEST 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जिनकी अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन कोटा विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ा दिया है. अब विद्यार्थी 10 अगस्त तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं.

फाइनल ईयर पीजी के विद्यार्थी भी दे सकते हैं परीक्षा : सेट-2026 के कोऑर्डिनेटर डॉ. घनश्याम शर्मा ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी परीक्षा में अपीयर होने का मौका दिया है. हालांकि, विद्यार्थी को परीक्षा में जरूरी 50 फीसदी अंकों से पास होना जरूरी है. ऐसे कैंडिडेट को रिजल्ट घोषित होने के बाद निर्धारित अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर पात्रता की शर्तें पूरी करनी होंगी. साथ ही अभ्यर्थियों को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही परीक्षा देनी होगी. यदि संबंधित विषय SET की सूची में शामिल नहीं है, तो कैंडिडेट यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआईआर नेट में शामिल हो सकते हैं.

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सबसे ज्यादा हिंदी में कैंडिडेट ने 18900 से ज्यादा आवेदन किए हैं. इसके बाद लाइफ साइंसेज में 11200, ज्योग्राफी में 15850, हिस्ट्री में 15700, पॉलिटिकल साइंस में 14100 आवेदन है. जबकि शेष इंग्लिश केमिकल साइंस मैथमेटिक्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट है. इस बार यह परीक्षा 37 सब्जेक्ट में आयोजित की जा रही है. विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र भी जयपुर के चुने हैं.