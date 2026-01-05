ETV Bharat / state

सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का सत्र 28 जनवरी से, भजनलाल सरकार करेगी बजट पेश

जयपुर: सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का पांचवां अधिवेशन 28 जनवरी से शुरू होगा. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. लगभग एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में भजनलाल सरकार राज्य का बजट भी पेश करेगी.

देवनानी ने बताया कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. इस दौरान राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी संपन्न होंगे. अध्यक्ष देवनानी ने सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल भी की है, ताकि पक्ष और विपक्ष सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर शांतिपूर्ण चर्चा कर सकें. विधानसभा के इतिहास में ऐसा नवाचार पहली बार किया जा रहा है.