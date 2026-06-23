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स्वास्थ्य योजना में लापरवाही पर प्रयागराज डीएम का एक्शन, आशा बहुओं और तीन CHO की सेवा होगी समाप्त

प्रयागराज: स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है. प्रयागराज के संगम सभागार में सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक संपन्न हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए, सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों में डिलीवरी कराने वाले आशाओं को चिंहित कर हटाने का आदेश दिया. साथ ही लंबे समय से गायब चल रहे तीन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) की संविदा सेवा तत्काल समाप्त करने के भी निर्देश दिए.

लापरवाह अधिकारियों की लगी क्लास: जिलाधिकारी ने बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की ब्लॉकवार समीक्षा की और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की क्लास लगाई. जिला महिला चिकित्सालय में पिछले वर्ष की तुलना में कम प्रसव होने पर डीएम ने चिकित्सा अधीक्षिका को कारणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए. साथ ही स्टाफ को गर्भवती महिलाओं व उनके परिजनों से शिष्ट व्यवहार करने को कहा.

अकाउंटेंट को चेतावनी पत्र: जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के भुगतान में लापरवाही बरतने पर जिला महिला अस्पताल के संविदा अकाउंटेंट को संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी. इसके विपरीत, बेहतर कार्य करने वाली आशाओं और एएनएम को अगली बैठक में सम्मानित करने की घोषणा की गई.