ETV Bharat / state

दीपावली पर दिल्ली क्षेत्र के कई रेलवे आरक्षण केंद्रों की सेवाएं रहेंगी सीमित, यात्रियों से की गई ये अपील

नई दिल्ली: दीपावली पर उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षण केंद्रों के संचालन में थोड़ा बदलाव किया है. रेलवे प्रशासन ने बताया कि 20 अक्टूबर को दिल्ली क्षेत्र के कई पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) केंद्र आधे दिन करेंगे, जबकि कुछ केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दीपावली के दिन केवल सीमित केंद्रों पर सायंकालीन पारी शाम 2 बजे से रात 8 बजे तक की सेवाएं 6 बजे तक ही रहेंगी. इनमें आईआरसीए भवन, दिल्ली जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन आरक्षण कार्यालय शामिल हैं.

वहीं, सरोजनी नगर, कीर्ति नगर, शकूरबस्ती, शाहदरा, गाजियाबाद, कड़कड़डूमा, ओखला, नोएडा, तुगलकाबाद, सब्जी मंडी, आदर्श नगर, लाजपत नगर, रोहिणी, एम्स और आईआरसीए स्थित इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो (ITB) आरक्षण केंद्रों की शाम की सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि इन सभी केंद्रों पर सुबह की पारी (सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक) सामान्य रूप से संचालित रहेगी, जिससे लोग समय रहते अपने आरक्षण पूरे कर सकेंगे. इसके अलावा कुछ आरक्षण केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे. इनमें संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट स्थित केंद्र शामिल हैं.

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे दीपावली के दिन होने वाले इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी टिकट बुकिंग की योजना पहले से बना लें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने आगे कहा कि दीपावली के दिन सभी आवश्यक तकनीकी और यात्री सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने यात्रियों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग और डिजिटल माध्यमों के उपयोग को प्राथमिकता देने की भी अपील की.