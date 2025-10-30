ETV Bharat / state

सरकारी कर्मचारियों की तरह हाथियों का सर्विस रिकॉर्ड, खास वजह से बनाई जा रही कुंडली

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि क्यों बनाया जा रहा सतपुड़ा के हाथियों का सर्विस रिकॉर्ड

Service records of elephants STR
हाथी होते हैं सरकारी कर्मचारी की तरह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 5:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम : शासकीय सेवा में पदस्थ लोगों के सर्विस रिकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा पर अब मध्य प्रदेश के हाथियों का सर्विस रिकॉर्ड तैयार होने जा रहा है. नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन गश्ती व सुरक्षा में तैनात हाथियों का प्रबंधन सर्विस रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. इसके जरिए हाथी की उम्र से लेकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को रिकार्ड में तैयार किया जाएगा. इस रिकॉर्ड को विभाग द्वारा कई तरह से काम में लिया जाएगा.

हाथियों के रिकॉर्ड में होगी ये जानकारी

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा के मुताबिक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सात हाथी हैं. अंजुगम 73 वर्ष, प्रिया लगभग 35 वर्ष, स्मिता 45 वर्ष, पूजा 12 वर्ष, मारिसा 11 वर्ष, गजा 13 वर्ष, कृष्णा लगभग 15 वर्ष. इन सभी हाथियों का सर्विस रिकॉर्ड बनाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिस प्रकार शासकीय सेवा के दौरान कर्मचारियों की जन्म तिथि से लेकर उनके ट्रांसफर होने तक का जिक्र सर्विस रिकॉर्ड में किया जाता है, उसी प्रकार हाथियों का भी सर्विस रिकॉर्ड तैयार किया जाता है. हर हाथी की अपनी अलग कार्य शैली होती है. वह अपने कार्यों में निपुण होते हैं. इन सभी का जिक्र इन सर्विस रिकॉर्ड में किया जाता है.

Service records of elephants just like govt employees
जंगल में ड्यूटी में तैनात हैं 7 हाथी (Etv Bharat)

जंगल में ड्यूटी में तैनात हैं हाथी

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथी से मुख्य रूप से जंगल की सुरक्षा, गश्त और सफारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके अलावा, वे घायल या फंसे हुए वन्यजीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद करते हैं और भारी पेड़ या भारी सामान को उठाने में भी सक्षम होते हैं. इसके अलावा जंगल की गश्त या सुरक्षा के साथ हाथियों का समूह जंगल की सीमाओं और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बारिश के दौरान जंगल में गश्त करता है. वन्यजीवों को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होने पर, हाथी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान देते हैं.

हाथी होते हैं सरकारी कर्मचारी की तरह

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, '' वन विभाग में एक प्रथा है कि हाथी भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं. हम लोगों की जिस प्रकार सर्विस बुक रखी जाती है. कार्यालय में वैसे ही हमारे हाथियों की भी सर्विस बुक संधारित करते हैं. इसमें उनका जन्म कब हुआ, उनकी जन्मतिथि से लेकर, जन्म स्थान सब लिखा जाता है. जिस प्रकार हमारा मूल पता और वर्तमान पता रहता है. वैसे ही हाथियों का भी होता है. उनका यदि ट्रांसफर होता है तो वह भी रिकॉर्ड में लिखा जाता है.

यह भी पढ़ें-

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर ने आगे कहा, '' मान लीजिए कर्नाटक से जो हाथी आए हैं जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आए हुए हैं, हो सकता है वह भविष्य में इनका ट्रांसफर कहीं और हो जाए. इसी प्रकार से हमको यह मदद मिलती है कि इनका क्या-क्या मूल काम रहा है. मुख्य सेवा में उनके इतिहास में क्या-क्या योगदान रहे. यह सभी हम सर्विस बुक रिकॉर्ड में रखते हैं.''

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पहाड़ियों में फैला हुआ है. इसका कुल क्षेत्रफल 2,133.30 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1,339.26 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 794.04 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल है. इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य शामिल हैं. यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसे 1999 में घोषित किया गया था. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता पाई जाती है, यहां के जंगल मुख्य रूप से साल और सागौन के पेड़ों से बने हैं.

TAGGED:

NARMADAPURAM NEWS
SATPURA TIGER RESERVE MP GOVT
MADHYA PRADESH NEWS
SERVICE RECORDS OF MP ELEPHANTS
SERVICE RECORDS OF ELEPHANTS STR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.