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19 साल से कार्यरत शिक्षकों की सेवा बहाल, हाईकोर्ट ने सभी आदेश किए कैंसिल, कहा- तकनीकी आधार पर बर्खास्तगी अनुचित

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबी सेवा के बाद शिक्षकों को सिर्फ तकनीकी आधार बता कर सेवा समाप्त करना अनुचित है. कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के कई आदेशों को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया और शिक्षकों को सभी लाभ देने का निर्देश दिया. कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह आदेश दिया. गौतमबुद्ध नगर स्थित राम सिंह विश्व चैतन्य कन्या जूनियर हाई स्कूल में वर्ष 2006 में दो सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. बाद में विद्यालय को अनुदान सूची में शामिल किया गया, लेकिन इन शिक्षकों को लंबे समय तक वेतन नहीं मिला. 2014 में शासनादेश के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई. 2018 में क्षेत्रीय अनुमोदन समिति ने नियुक्तियों को सही मानते हुए वेतन देने का आदेश दिया. 2025 में अधिकारियों ने नियुक्ति को अवैध बताते हुए सेवा समाप्त करने का आदेश दे दिया. शिक्षकों ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई थी. 2018 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन मिल चुका है. उन्हें बिना सुनवाई के सेवा से रोका गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पहले ही केवल वेतन विवाद तक सीमित जांच का निर्देश दिया था.