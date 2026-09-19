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DTU में 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन प्रोग्राम': शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों को किया संबोधित, दिए कई बड़े मंत्र

सेवा फर्स्ट इनोवेशन प्रोग्राम में डीटीयू कॉलेज में आशीष सूद ने किया छात्रों को संबोधित ( Etv Bharat )