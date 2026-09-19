DTU में 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन प्रोग्राम': शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों को किया संबोधित, दिए कई बड़े मंत्र
शिक्षा मंत्री आशीष सूद का बोले- युवाओं को 'जॉब सीकर' से 'जॉब क्रिएटर' बनाएंगे.
Published : September 19, 2026 at 10:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) में युवाओं के नए आइडिया और इनोवेशन को नई उड़ान देने के लिए ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026’ का शुभारंभ किया गया है. इस खास कार्यक्रम में दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की. इस पहल का मकसद छात्रों को वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उनके तकनीकी और व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है.
सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ के जरिए दिल्ली के साथ-साथ उत्तरी भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र, स्टार्टअप्स, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालयों से जुड़े युवा इनोवेशन की दिशा में काम करेंगे. इस चैलेंज में युवाओं को सिर्फ आइडिया देने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें अपने आइडिया को प्रोटोटाइप में बदलने, उसकी जांच करने और उसे वास्तविक जीवन में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा.
कार्यक्रम में युवाओं के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और आइडियाज की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस पहल में स्टार्टअप लीडर्स, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और मेंटर्स भी छात्रों को मार्गदर्शन देंगे. आयोजकों के मुताबिक, इस चैलेंज के लिए 2 करोड़ रुपये का प्राइज पूल रखा गया है, ताकि बेहतरीन नवाचारों को प्रोत्साहन और आगे बढ़ने का अवसर मिल सके.
कॉर्पोरेट जगत और छात्रों का अनूठा संगम
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस मुहिम के तहत न केवल विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली छात्रों को एक मंच पर लाया गया है, बल्कि देश की कई नामचीन कंपनियों के संस्थापकों और मालिकों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है. इस जुड़ाव से छात्रों को अपने स्टार्टअप आइडिया और तकनीकी नवाचारों को सीधे कॉर्पोरेट लीडर्स के सामने प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, जिससे वे भविष्य में नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें.
Today at Delhi Technological University, interacted with young innovators participating in the Rashtriya Youth Innovation Challenge Seva First Innovation Challenge 2026.— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) September 19, 2026
The challenge is creating a platform for young minds to identify real-world problems and develop innovative… pic.twitter.com/Ue9gb91UKv
'मन की बात' की तर्ज पर जनता से संवाद
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस मुहिम के तहत चयनित होने वाले सर्वश्रेष्ठ और इनोवेटिव आइडियाज के लिए सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार राशि और सरकारी सहयोग दिया जाएगा. इस पूरे आयोजन के दौरान एक बेहद अनूठा नजारा भी देखने को मिला. जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से सीधे रूबरू होते हैं और जमीनी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर इस इनोवेशन चैलेंज में भी तकनीक के माध्यम से लोगों की बुनियादी और रोजमर्रा की समस्याओं पर सीधा संवाद स्थापित किया गया.
दोस्त की तरह सुनते हैं बात, साइकोलॉजिस्ट देते हैं मुफ्त इलाज
कार्यक्रम के दौरान पनाह फाउंडेशन से जुड़ीं छात्रा श्रुति ने अपने ऐप की कार्यप्रणाली पर रोशनी डालते हुए बताया, "आजकल की भागदौड़ में डिप्रेशन से जूझ रहे हजारों लोग हमारे ऐप के जरिए हमसे जुड़ते हैं. हमारी टीम उनसे एक सच्चे दोस्त की तरह बात करती है और उनकी समस्याओं को बिना किसी जजमेंट के सुनती है. श्रुति ने आगे बताया कि यदि किसी यूजर की स्थिति गंभीर होती है, तो ऐप से जुड़े पेशेवर साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स की टीम एक्टिव हो जाती है, जो पूरी तरह मुफ्त में लोगों की काउंसिलिंग और सहायता करती है.
हादसों में लॉक नहीं होंगे कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे
इसी इनोवेशन चैलेंज में छात्र पीयूष गुप्ता ने सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद क्रांतिकारी डिवाइस पेश किया. पीयूष ने बताया, "आजकल ज्यादातर शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटरों में ऑटोमैटिक डोर लॉक सिस्टम होते हैं. किसी भी हादसे (जैसे आग लगना या भूकंप) के समय बिजली कटने से ये दरवाजे पूरी तरह लॉक हो जाते हैं, जिससे बच्चे अंदर ही फंस जाते हैं. उन्होंने आगे बताया, "हमारे इस खास सुरक्षा डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद, जैसे ही कोई आपातकालीन स्थिति या हादसा होगा, यह तुरंत कमांड ले लेगा और दरवाजों को लॉक होने से रोक देगा, जिससे बच्चे आसानी से बाहर निकल सकेंगे."
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