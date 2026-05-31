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CUET परीक्षा में एक घंटे तक डाउन रहा सर्वर डाउन, दिल्ली की पूर्व सीएम लगाए गंभीर आरोप

कई केंद्रों पर सर्वर डाउन होने की समस्या के कारण परीक्षा निर्धारित समय से घंटों देरी से शुरू हुई, जिससे परीक्षार्थियों में नाराजगी देखने को मिली. वही पूरे मामले का दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर गंभीर आरोप लगाए.



आतिशी ने वाराणसी के लोहता स्थित शीतला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परीक्षा केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया ट्वीट कर आरोप गया कि हमें एक वीडियो मिला है, जो वाराणसी की है, जहां CUET का परीक्षा सुबह 9 बजे से होना था, लेकिन 10 बजे से ज्यादा गया है, लेकिन अभी तक छात्रों को इंट्री नहीं मिली है.



आतिशी के ट्वीट करने के बाद हड़कंप मच गया. छात्रों का आरोप है कि तकनीकी खराबी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी. इसके चलते भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा. ऐसे में परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों और उनके अभिभावकों को भारी मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.



शनिवार को शहर के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, बीएचयू परिसर तथा डिजिटल परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में CUET परीक्षा आयोजित की गई थी. पहली पाली के परीक्षार्थियों को सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना था, लेकिन कई केंद्रों पर प्रवेश प्रक्रिया में देरी हुई. इसके बाद परीक्षा भी निर्धारित समय से काफी देर बाद शुरू हो सकी. परिणामस्वरूप पहली पाली के छात्र दोपहर करीब 2:30 बजे परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल सके.



पहली पाली में हुई देरी का असर दूसरी पाली की परीक्षा पर भी पड़ा. दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को दोपहर 1 बजे रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्हें भी लंबे समय तक केंद्रों के बाहर इंतजार करना पड़ा. दोपहर 2:30 बजे के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने पर अभिभावकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की.



परीक्षा देकर बाहर निकली छात्रा आयुषी मिश्रा ने बताया कि सर्वर की समस्या के कारण कुछ परेशानी हुई, हालांकि प्रश्नपत्र सामान्य था और परीक्षा अच्छी रही. वहीं छात्रों ने शंका जाहिर की की जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं ऐसे में कुछ भी हो सकता है.



शीतला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रबंधक राजन तिवारी ने बताया कि वाराणसी ही नहीं, पूरे प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आई. उन्होंने आगे कहा कि वाराणसी के सभी 16 केंद्रों पर तकनीकी दिक्कतें थीं, लेकिन परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न कराई जा रही है. लगभग दो घंटे की देरी हुई है.

वहीं, शनिवार को गोरखपुर में CUET परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को तकनीकी खामी की वजह काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. छात्र इसको लेकर ऑनलाइन सेंटर के बाहर हंगामा भी करते रहे. अभी करीब एक सप्ताह पहले गोरखपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में एसएससी जीडी की परीक्षा में भी तकनीकी खामी की वजह से तमाम अभ्यर्थी परीक्षा निश्चित समय और तारीख में नहीं दे पाए थे और ताजा घटना उन विद्यार्थियों के साथ घटी है जो अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर स्नातक की पढ़ाई के लिए, देश स्तर पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रवेश देने के लिए गए थे. वजह है कि शनिवार को आयोजित CUET(UG) में एग्जाम देरी होने की वजह से अभ्यर्थियों के बीच गुस्सा फूट गया.

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