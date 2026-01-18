नौकर ने चुराए 52.50 लाख, पुलिस ने 1500 किमी पीछा कर बिहार से पकड़ा, चुराई गई रकम बरामद

नौकर ने चुराए 52.50 लाख, पुलिस ने 1500 किमी पीछा कर बिहार से पकड़ा, चुराई गई रकम बरामद
चोरी के इस मामले में बजाज नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर की नौकर की पहचान.
Published : January 18, 2026 at 7:01 PM IST
जयपुर: मकान मालिक के घर से नौकर द्वारा 52.50 लाख रुपए की नकदी चुराने के एक मामले का खुलासा करते हुए बजाज नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से पुलिस ने चुराई गई रकम भी बरामद कर ली है. बिहार से 52.50 लाख की नकदी जयपुर लाने के लिए पुलिस ने हथियारबंद जवानों की एक टीम भेजी थी. मालवीय नगर एसीपी विनोद शर्मा ने आज रविवार को इस मामले का खुलासा किया.
एसीपी विनोद शर्मा ने बताया कि देवनगर (जयपुर) निवासी निखिल अग्रवाल ने गत 12 जनवरी को बजाज नगर थाने में अपने घर पर हुई चोरी के मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह परिवार सहित 1 जनवरी को बाहर गए थे. इस दौरान उनके घर से नकदी चोरी हो गई. उन्होंने अपने घरेलू नौकर पर शक जताया था. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की, तो एक शख्स मकान की दीवार फांदकर भीतर घुसता दिखा. उसके फुटेज के आधार पर परिवादी ने उसकी पहचान घरेलू नौकर मंटू उर्फ रामू उर्फ मनोज ठाकुर के रूप में की. तकनीकी आधार पर उसकी लोकेशन की जानकारी जुटाकर पुलिस की एक टीम को बिहार भेजा गया. यह टीम बांका जिले के देवंडीह गांव पहुंची और बिहार पुलिस की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया.
कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया जयपुर: उन्होंने बताया कि परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में करीब 22 लाख रुपए की नकदी चोरी होने की जानकारी दी थी. लेकिन आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि मकान मालिक परिवार सहित विदेश गए, तो उसने मकान के भीतर के ताले तोड़कर 52.50 लाख रुपए चुराने की बात कबूल की. उन्होंने बताया कि आरोपी को बांका जिले के कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया. उसके पास से चुराए गए 52.50 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए. यह रकम ज्यादा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरी हथियारबंद टीम को बिहार के बांका जिले के लिए भेजा गया.
भरोसा जीतकर दिया वारदात को अंजाम: इस टीम के साथ आरोपी और चुराई गई रकम को जयपुर लाया गया. अब पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कई साल से परिवादी के घर में नौकर का काम कर रहा था और मकान मालिक का भरोसा जीत लिया. इससे मकान मालिक घर उसके भरोसे छोड़कर बाहर चले जाते. पड़ताल में सामने आया है कि मकान मालिक के परिवार सहित बाहर जाने पर कई बार उसने अलमारियों से थोड़े-बहुत रुपए चुराकर अपने घर भेजे. लेकिन उसका पता नहीं चला. इस बार मकान मालिक परिवार सहित विदेश घूमने गए तो उसके मन में लालच आ गया और उसने 52.50 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया.