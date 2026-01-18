ETV Bharat / state

नौकर ने चुराए 52.50 लाख, पुलिस ने 1500 किमी पीछा कर बिहार से पकड़ा, चुराई गई रकम बरामद

पुलिस ने जब्त की नकदी ( Source - Jaipur Police )

जयपुर: मकान मालिक के घर से नौकर द्वारा 52.50 लाख रुपए की नकदी चुराने के एक मामले का खुलासा करते हुए बजाज नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से पुलिस ने चुराई गई रकम भी बरामद कर ली है. बिहार से 52.50 लाख की नकदी जयपुर लाने के लिए पुलिस ने हथियारबंद जवानों की एक टीम भेजी थी. मालवीय नगर एसीपी विनोद शर्मा ने आज रविवार को इस मामले का खुलासा किया. एसीपी विनोद शर्मा ने बताया कि देवनगर (जयपुर) निवासी निखिल अग्रवाल ने गत 12 जनवरी को बजाज नगर थाने में अपने घर पर हुई चोरी के मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह परिवार सहित 1 जनवरी को बाहर गए थे. इस दौरान उनके घर से नकदी चोरी हो गई. उन्होंने अपने घरेलू नौकर पर शक जताया था. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की, तो एक शख्स मकान की दीवार फांदकर भीतर घुसता दिखा. उसके फुटेज के आधार पर परिवादी ने उसकी पहचान घरेलू नौकर मंटू उर्फ रामू उर्फ मनोज ठाकुर के रूप में की. तकनीकी आधार पर उसकी लोकेशन की जानकारी जुटाकर पुलिस की एक टीम को बिहार भेजा गया. यह टीम बांका जिले के देवंडीह गांव पहुंची और बिहार पुलिस की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया. पढ़ें: 1.5 करोड़ की चोरी का खुलासा : नौकर ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम, 6 गिरफ्तार