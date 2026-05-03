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युवा क्यों बन रहे भुलक्कड़, नाम तक याद नहीं! इस बीमारी के लक्षण आप भी जानिए...

तेजी से बढ़ रहा डिमेंशिया का खतरा, अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं, युवा भी शिकार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: भागदौड़ भरी जिंदगी ने इंसान की दिनचर्या को बदलकर रख दिया है. सुख-सुविधाओं के बढ़ने के साथ तनाव और अवसाद जैसी बीमारियां भी तेजी से बढ़ी हैं. इसी बीच भूलने की बीमारी तेजी से पैर पसार रही है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं. पहले ये दिक्कत बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट. मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. यहां के मानसिक रोग विभाग की ओपीडी में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जो भूलने की समस्या यानी डिमेंशिया से पीड़ित हैं. मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के प्रोफेसर और विशेषज्ञ डॉ. तरुणपाल ने बताया कि हर दिन 150 से अधिक मरीज मानसिक रोग विभाग की OPD में पहुंचते हैं. जिनमें से औसतन हर छठा मरीज डिमेंशिया से ग्रसित होता है. यह आंकड़ा न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि यह भी बताता है कि यह बीमारी कितनी तेजी से समाज में फैल रही है. डिमेंशिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, क्यों होता है, उपचार क्या है, मरीज के साथ परिवार के लोगों को कैसा बर्ताव करना चाहिए और इस बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं विस्तार से... तेजी से बढ़ रहा डिमेंशिया का खतरा, अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं, युवा भी शिकार (Video Credit; ETV Bharat) क्या है डिमेंशिया? डॉ. तरुणपाल के अनुसार, डिमेंशिया केवल भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहार और दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रभावित करती है. शुरुआत में यह समस्या छोटी-छोटी बातों को भूलने से शुरू होती है, जैसे गाड़ी की चाबी कहां रखी, पैसे कहां रखे हैं या फिर किसी का नाम याद न आना, लेकिन जब सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता तो व्यक्ति हाल ही में किए गए कार्यों को भी भूलने लगता है. कई बार तो मरीज यहां तक भूल जाता है कि उसने खाना खाया है या नहीं. उसके बाद ऐसा दौर भी आता है तक मरीज के लिए अपने परिवार के सदस्यों के नाम और चेहरे भी पहचानना मुश्किल हो जाता है. क्या है डिमेंशिया? (Photo Credit; ETV Bharat) डिमेंशिया के चपेट में आ रहे युवा मनोचिकित्सक डॉ. तरुणपाल बताते हैं कि पहले यह बीमारी 60-65 वर्ष की उम्र के बाद अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. वर्तमान समय में 30 से 40 साल के लोगों में भी इसके लक्षण सामने आने लगे हैं, जिसे अर्ली डिमेंशिया कहा जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि इसकी वजह बदलती जीवनशैली, अनुचित खान-पान और तेजी से बढ़ते मानसिक दबाव समेत कई कारण हैं. डॉक्टर तरुणपाल का कहना है कि जिन लोगों में डिमेंशिया के लक्षम होते हैं, आमतौर पर वह उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन घर के बाकी लोग यह महसूस कर सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति डिमेंशिया की चपेट में आ रहा है. डिमेंशिया के लक्षण