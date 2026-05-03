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युवा क्यों बन रहे भुलक्कड़, नाम तक याद नहीं! इस बीमारी के लक्षण आप भी जानिए...

हर दिन 150 से अधिक मरीज मानसिक रोग विभाग की OPD में पहुंचते हैं, जिनमें से औसतन हर छठा मरीज डिमेंशिया से ग्रसित.

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तेजी से बढ़ रहा डिमेंशिया का खतरा, अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं, युवा भी शिकार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 4:10 PM IST

6 Min Read
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मेरठ: भागदौड़ भरी जिंदगी ने इंसान की दिनचर्या को बदलकर रख दिया है. सुख-सुविधाओं के बढ़ने के साथ तनाव और अवसाद जैसी बीमारियां भी तेजी से बढ़ी हैं. इसी बीच भूलने की बीमारी तेजी से पैर पसार रही है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं. पहले ये दिक्कत बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट.

मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. यहां के मानसिक रोग विभाग की ओपीडी में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जो भूलने की समस्या यानी डिमेंशिया से पीड़ित हैं. मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के प्रोफेसर और विशेषज्ञ डॉ. तरुणपाल ने बताया कि हर दिन 150 से अधिक मरीज मानसिक रोग विभाग की OPD में पहुंचते हैं. जिनमें से औसतन हर छठा मरीज डिमेंशिया से ग्रसित होता है. यह आंकड़ा न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि यह भी बताता है कि यह बीमारी कितनी तेजी से समाज में फैल रही है. डिमेंशिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, क्यों होता है, उपचार क्या है, मरीज के साथ परिवार के लोगों को कैसा बर्ताव करना चाहिए और इस बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं विस्तार से...

तेजी से बढ़ रहा डिमेंशिया का खतरा, अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं, युवा भी शिकार (Video Credit; ETV Bharat)

क्या है डिमेंशिया?

डॉ. तरुणपाल के अनुसार, डिमेंशिया केवल भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहार और दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रभावित करती है. शुरुआत में यह समस्या छोटी-छोटी बातों को भूलने से शुरू होती है, जैसे गाड़ी की चाबी कहां रखी, पैसे कहां रखे हैं या फिर किसी का नाम याद न आना, लेकिन जब सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता तो व्यक्ति हाल ही में किए गए कार्यों को भी भूलने लगता है. कई बार तो मरीज यहां तक भूल जाता है कि उसने खाना खाया है या नहीं. उसके बाद ऐसा दौर भी आता है तक मरीज के लिए अपने परिवार के सदस्यों के नाम और चेहरे भी पहचानना मुश्किल हो जाता है.

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क्या है डिमेंशिया? (Photo Credit; ETV Bharat)

डिमेंशिया के चपेट में आ रहे युवा

मनोचिकित्सक डॉ. तरुणपाल बताते हैं कि पहले यह बीमारी 60-65 वर्ष की उम्र के बाद अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. वर्तमान समय में 30 से 40 साल के लोगों में भी इसके लक्षण सामने आने लगे हैं, जिसे अर्ली डिमेंशिया कहा जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि इसकी वजह बदलती जीवनशैली, अनुचित खान-पान और तेजी से बढ़ते मानसिक दबाव समेत कई कारण हैं. डॉक्टर तरुणपाल का कहना है कि जिन लोगों में डिमेंशिया के लक्षम होते हैं, आमतौर पर वह उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन घर के बाकी लोग यह महसूस कर सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति डिमेंशिया की चपेट में आ रहा है.

डिमेंशिया के लक्षण

डॉ. तरुणपाल बताते हैं कि डिमेंशिया के लक्षण अक्सर धीरे-धीरे सामने आते हैं, इसलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन समय रहते इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लक्षण हैं, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति डिमेंशिया से ग्रसित है या नहीं. उनमें से सबसे प्रमुख लक्षण है बार-बार चीजें भूल जाना, हाल की बातें याद न रहना, एक ही सवाल बार-बार पूछना, व्यवहार में बदलाव, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, नाम, पता, व्यक्ति को पहचानने में परेशानी होना, बिना कारण डर या घबराहट महसूस होना और बिना किसी कारण के रोना. अगर किसी में ये लक्षण दिखें तो तुरंत ही उसे डॉक्टर को दिखाएं.

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डिमेंशिया के मरीज के लक्षण (Photo Credit; ETV Bharat)

डिमेंशिया के मरीज से परिजन कैसे करें बर्ताव

डॉ. तरुणपाल का कहना है कि डिमेंशिया के मरीज कई बार खुद अपनी समस्या को स्वीकार नहीं करते, लेकिन परिवार के लोग उनकी स्थिति को पहचान सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि उनके साथ व्यवहार बहुत ही समझदारी और धैर्य से करना चाहिए, जैसे मरीज से हमेशा नाम लेकर बात करें, छोटे और सरल वाक्यों का इस्तेमाल करें. उन्हें समय, दिन और तारीख की जानकारी देते रहें, उनके कमरे में पर्याप्त रोशनी रखें. उनकी जरूरी चीजें आसपास ही रखें, बाथरूम उनके कमरे के पास होना चाहिए. इस प्रकार से छोटी-छोटी बातें मरीज को सहज महसूस कराने में मदद करती हैं.

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डिमेंशिया के मरीज से परिजन कैसे करें बर्ताव (Photo Credit; ETV Bharat)

तेजी से बढ़ रहे डिमेंशिया के कारण

साइकोलॉजिस्ट सोनी जैन ने तेजी से बढ़ रहे डिमेंशिया के कारणों का जिक्र करते हुए बताया कि इसके कई कारण हैं. अगर प्रमुख कारणों की बात की जाए तो लगातार स्ट्रेस और बर्नआउट डिमेंशिया के खतरे को बढ़ाते हैं. तनाव में व्यक्ति को अत्यधिक दबाव महसूस होता है, जबकि बर्नआउट में एक तरह का खालीपन और थकान हावी हो जाती है. इसके अलावा भी कई कारण हैं, जिनमें पर्याप्त नींद न लेना, ज्यादा टीवी, मोबाइल में समय बिताना, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन, सिर में चोट लगना. इसके अलावा अवसाद और बीपी के मरीजों में भी इसका खतरा अधिक रहता है.

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डिमेंशिया के कारण (Photo Credit; ETV Bharat)

डिमेंशिया के प्रकोप से कैसे बचें

साइकोलॉजिस्ट सोनी जैन के अनुसार अगर हम अपनी जीवनशैली में सुधार करें तो इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दिमाग को सक्रिय रखें जैसे किताबें पढ़ना, लिखना आदि जारी रखें. रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद लें, तनाव को नियंत्रित करें, नियमित व्यायाम और योग करें, नशे से दूर रहें और सकारात्मक सोच और खुशहाल जीवनशैली अपनाएं.

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डिमेंशिया होने पर क्या करें (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है इलाज?

डॉ. तरुणपाल का कहना है कि डिमेंशिया का पूरी तरह इलाज संभव नहीं है, लेकिन दवाइयों और सही देखभाल से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. इसलिए समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना और नियमित इलाज बेहद जरूरी है. फिलहाल बदलती लाइफस्टाइल में यह बेहद जरूरी है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही अहमियत दें, जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं. कभी थोड़ा भी अगर इसके लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं

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