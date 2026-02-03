ETV Bharat / state

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा- 2023 में संसद की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी.

2023 में संसद की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई- दिल्ली हाईकोर्ट
2023 में संसद की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई- दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी मनोरंजन डी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में पूरे तरीके से सुरक्षा चूक हुई है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत पर दिए गए फैसले में आतंकी कृत्य की परिभाषा का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की. अब हाईकोर्ट मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 17 मार्च को करेगा.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को ये बताया गया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर ट्रायल कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई होनी है. मनोरंजन डी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके मनन ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले दो सालों से हिरासत में है. अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अगर ट्रायल में देरी हो रही हो और इसके जल्द पूरा होने के आसार नहीं है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है.

सुनवाई के दौरान केके मनन की दलीलों का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील रितेश बाहरी ने कहा कि आरोपियों ने साजिश रची और रंगीन कनस्तर, मोबाइल फोन इत्यादि का इंतजाम किया. कुछ आरोपी संसद के बाहर थे और कुछ संसद के भीतर. बाहरी ने कहा कि जब संसद चल रहा था तो उस समय एक भयपूर्ण माहौल पैदा किया गया. आरोपियों ने सांसदों और स्टाफ को आतंकित किया. ऐसा करना देश की संप्रभुता पर खतरा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी मुख्य गवाहों के परीक्षण नहीं हुए हैं. इस पर कोर्ट ने खुफिया विभाग पर सवाल करते हुए कहा कि खुफिया विभाग का इस पर क्या कहना है. आरोपी संसद के भीतर कनस्तर कैसे ले गए, ये पूरी तरह से सुरक्षा के चूक का मामला है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2025 में मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान मनोरंजन डी की ओर से पेश वकील ने कहा कि संसद के अंदर नारेबाजी करते हुए धुएं के कनस्तर खोलना आतंकवादी कृत्य नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी.

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

क्या है पूरा मामला

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

PARLIAMENT SECURITY BREACH
संसद सुरक्षा चूक मामला
2023 PARLIAMENT SECURITY BREACH
PARLIAMENT SECURITY CASE
PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE

