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दुमका में घायल पुलिसकर्मियों से अस्पताल में मिले DIG, बोले- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

डीआईजी ने घायल पुलिसकर्मियों का जाना हालचाल ( Etv Bharat )

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा-कल्याणपुर में बीती देर रात ग्रामीणों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट में 12 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इन घायलों में 3 की गम्भीर स्थिति को देखते हुए उन्हें देवघर एम्स रेफर कर दिया गया है. इधर, मामले की जांच के लिए संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी अंबर लकड़ा अस्पताल पहुंचे और प्रबंधन से इलाज की जानकारी ली.

एजेंसी के अधिकारी को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती