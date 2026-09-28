95 किलो से अधिक मादक पदार्थ की बरामदगी का मामला, बिना न्यायिक अनुमति नष्ट किया गया जब्त पदार्थ, हाईकोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश
कोर्ट ने जांच के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 10:28 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की हिरासत को अवैध घोषित करते हुए उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जांच के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि जब्त मादक पदार्थ का मात्रात्मक परीक्षण नहीं कराया गया और उसे सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना नष्ट कर दिया गया. ऐसे में अभियोजन की कमियां अब दूर नहीं की जा सकतीं.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अमित सिंह व एक अन्य तथा नवीन मान की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया. मामला 25 अक्टूबर 2024 का है. एनसीबी ने गौतमबुद्ध नगर के कासना औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक परिसर में छापा मारकर 95.501 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (आइस) बरामद करने का दावा किया था. इसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
याचियों की ओर से दलील दी गई कि जब्त पदार्थ का प्रयोगशाला में मात्रात्मक परीक्षण नहीं कराया गया. केवल गुणात्मक परीक्षण में मेफेड्रोन पाए जाने की रिपोर्ट आई, जबकि छापे के समय एनसीबी ने एम्फेटामाइन मिलने का दावा किया था. इससे बरामद पदार्थ की पहचान पर भी संदेह पैदा होता है. कोर्ट ने पाया कि एनसीबी ने जब्त पदार्थ को नष्ट करने के लिए सक्षम न्यायालय से अनुमति लेने और आरोपियों को सूचना देने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया. साथ ही, नमूनों को प्रयोगशाला भेजने की निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया. पदार्थ के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहा.
पीठ ने कहा कि स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52-ए और वर्ष 2022 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है. मात्रात्मक परीक्षण के अभाव में व्यावसायिक मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकती. न्यायालय ने यह भी पाया कि जांच की अवधि बढ़ाने का आदेश पहले ही निरस्त किया जा चुका था और एनसीबी ने नए सिरे से अनुमति नहीं ली. ऐसे में निर्धारित समय के बाद दाखिल शिकायत के आधार पर आरोपियों की हिरासत को वैध नहीं ठहराया जा सकता.
कोर्ट ने दोनों याचिकाएं स्वीकार करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और हिरासत को गैरकानूनी घोषित किया. उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है.
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