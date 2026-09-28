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95 किलो से अधिक मादक पदार्थ की बरामदगी का मामला, बिना न्यायिक अनुमति नष्ट किया गया जब्त पदार्थ, हाईकोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की हिरासत को अवैध घोषित करते हुए उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जांच के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि जब्त मादक पदार्थ का मात्रात्मक परीक्षण नहीं कराया गया और उसे सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना नष्ट कर दिया गया. ऐसे में अभियोजन की कमियां अब दूर नहीं की जा सकतीं.