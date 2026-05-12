ETV Bharat / state

लंगूरों में फैल रही गंभीर बीमारी – हाथ-पैर सूखकर फट रहे, खून बह रहा; कई की अकाल मौत

जंगल में पेड़ों की ऊंची चोटियों पर लंबी छलांग लगाने वाले लंगूर इस बीमारी से बेहाल हैं. स्थानीय निवासियों ने वन विभाग और नगर निगम को इससे अवगत करवाया है. वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव पशु चिकित्सकों का कहना है कि यह बीमारी लंगूरों को उनका प्राकृतिक भोजन न मिलने और उन्हें मीठा खिलाने की वजह से फैल रही है.

जयपुर: 'हूप-हूप' की आवाज कर जंगल के 'प्रहरी' का किरदार निभाने वाले लंगूर अब गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. लंगूरों की संख्या घटती जा रही है. जयपुर के नाहरगढ़ सेंचुरी और आमेर के आसपास लंगूरों में ऐसी बीमारी फैल रही है, जिसमें उनके हाथ-पैर सूखकर फट रहे हैं और खून बह रहा है. ये लंगूर अब न तो छलांग लगा पा रहे हैं और न ही दौड़ पा रहे हैं.

चने, मखाने और लड्डू खिलाने से फैल रही बीमारी: वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. अशोक तंवर ने बताया कि काले मुंह वाले बंदरों (लंगूरों) में पल्मोनरी पास्टुलोसिस नामक बीमारी फैल रही है. यह उसी तरह होती है, जिस तरह सर्दियों में इंसानों की त्वचा शुष्क होकर फट जाती है. इस बीमारी का इलाज संभव है. पहले भी कई बंदरों को रेस्क्यू कर उनका इलाज किया जा चुका है. डॉ. तंवर ने बताया कि चने, मखाने और लड्डू जैसे भोजन खिलाने से बंदरों में यह बीमारी फैलती है. यह एक प्रकार की एलर्जी है. बंदर को उसके प्राकृतिक आवास में वापस भेजते ही यह बीमारी स्वतः समाप्त हो जाती है. लोग मंदिर का प्रसाद और मीठा खाना लंगूरों को खिला देते हैं, जबकि उनका प्राकृतिक भोजन कुछ और ही है.

लंगूरों के हाथ-पैर सूखकर फट रहे हैं (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें: ट्रीटमेंट: गर्मी ने बदला हाथियों का खानपान और दिनचर्या, दिन में तीन बार नहलाना, रेस्ट के साथ करवा रहे पेडीक्योर

जाल लगाकर पकड़े जाएंगे लंगूर: वनपाल श्याम सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों में बीमारी फैल रही है. विभाग ने जगह-जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि बंदरों को इस प्रकार का खाना न डाला जाए. लंबी छलांग लगाने वाले इन बंदरों को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए नगर निगम की टीम जाल लगाकर लंगूरों को पकड़ेगी और जयपुर चिड़ियाघर को सौंपेगी. वन विभाग के वन्यजीव पशु चिकित्सक उनका इलाज करेंगे.

नाहरगढ़ में लगे बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)

पर्यटक खिलाते हैं अलग-अलग खाना: वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि आमेर क्षेत्र में देसी-विदेशी पर्यटक प्राकृतिक हरियाली को देखने के लिए आते हैं और लंगूरों को तरह-तरह का खाना खिला देते हैं, जिससे बीमारी फैल रही है. कई लंगूरों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है. उन्होंने मांग की कि वन विभाग की ओर से गार्ड तैनात किए जाएं और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, ताकि लोग लंगूरों को मीठा खाना न खिलाएं.