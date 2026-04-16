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MCB जिले के खड़गवां में आबकारी विभाग पर चोरी और अभद्रता जैसे आरोप, ग्रामीणों ने कहा- जबरदस्ती घुसे, पैसे और पायल गायब

MCB जिले के खड़गवां में आबकारी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं. कुछ ग्रामीणों ने घर में जबरदस्ती घुसने जैसे गंभीर आरोप लगाए.

allegations On Excise Department
MCB जिले के खड़गवां में आबकारी विभाग पर चोरी और अभद्रता जैसे आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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MCB: जिले के खड़गवां क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुबछोला से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कच्ची महुआ शराब की तलाश में की गई छापेमारी अब विवादों में घिर गई है. ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए चोरी, जबरन घुसपैठ और अभद्र व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

आबकारी विभाग पर आरोप, ग्रामीणों ने कहा- जबरदस्ती घुसे, पैसे और पायल गायब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जबरदस्ती घुसने का आरोप

ग्रामीणों के अनुसार, आबकारी विभाग की टीम ने गांव में उन घरों को निशाना बनाया जो उस समय बंद थे. आरोप है कि टीम ने मुख्य दरवाजे से प्रवेश करने के बजाय छानी (छप्पर) के ऊपर से कूदकर जबरन घरों में घुसपैठ की. सबसे हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद कहीं से भी महुआ शराब बरामद नहीं हुई.

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि छापेमारी के दौरान घरों में जमकर तोड़फोड़ की गई. सामान को अस्त-व्यस्त कर दिया गया और यहां तक कि पूजा कक्ष में भी जूते पहनकर प्रवेश किया गया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

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थाने पहुंचे ग्रामीण, आबकारी विभाग के खिलाफ शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीण ने कहा- पैसे और पायल गायब

एक ग्रामीण ने दावा किया कि उसके घर से ₹15,000 नकद गायब हो गए, जिसे वह आबकारी कर्मियों द्वारा उठाकर ले जाने का आरोप लगा रहा है. वहीं एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी अलमारी को खंगाल दिया गया और एक जोड़ी पायल, जिसकी रसीद भी मौजूद थी, गायब हो गई.

हमारे घर बंद थे, फिर भी ये लोग छानी से कूदकर अंदर घुसे. पूरा सामान बिखेर दिया, पैसे और पायल तक ले गए यह सरासर चोरी है.- शिकायतकर्ता महिला

पहले भी हो चुकी घटना

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले एक शादी समारोह के दौरान भी आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर महुआ शराब के नाम पर 30 हजार और एक देसी मुर्गा ले जाने का आरोप लगाया गया था, जबकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया था.

थाने पहुंचे ग्रामीण, आबकारी विभाग के खिलाफ शिकायत

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बिना किसी वारंट, बिना घर के सदस्यों की मौजूदगी और बंद घरों में इस तरह घुसकर तलाशी लेने का अधिकार आबकारी विभाग को किसने दिया? घटना से नाराज ग्रामीणों ने खड़गवां थाना पहुंचकर आबकारी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

अब देखना यह होगा कि इन गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है.

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