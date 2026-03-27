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15 किलो मुर्गा नहीं दिया तो लगाया 2 लाख जुर्माना! रामनगर में बिजली कर्मियों पर गंभीर आरोप, विभाग ने नकारा

रामनगर के मालधन क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मियों पर लगे गंभीर आरोप, 15 किलो मुर्गा न देने पर जुर्माना लगाने का आरोप, जानिए मामला...

ALLEGATIONS AGAINST ELECTRICITY DEPARTMENT
बिजली का मीटर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 27, 2026 at 5:46 PM IST

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रामनगर: मालधन क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं. जहां एक उपभोक्ता ने विभागीय कर्मचारियों पर 15 किलो मुर्गा मांगने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. पीड़ित का कहना है कि उनसे 15 किलो मुर्गा मांगा गया, जब उन्होंने यह मांग पूरी नहीं की, तो उनके घर पर कार्रवाई कर दी गई और करीब दो लाख रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया गया.

पीड़ित जयपाल सिंह का आरोप: पीड़ित जयपाल सिंह के मुताबिक, उनके घर में दो बिजली कनेक्शन हैं, जिनका वो नियमित रूप से भुगतान करते आ रहे हैं. एक कनेक्शन उनके नाम पर पॉल्ट्री फार्म के लिए है. जबकि, दूसरा उनकी पत्नी के नाम पर है, जिस पर हाल ही में मीटर लगाया गया है. उन्होंने बताया कि उनके घर में न तो फ्रिज, कूलर जैसे भारी उपकरण हैं और न ही कोई ज्यादा बिजली खपत होती है.

15 किलो मुर्गा नहीं दिया तो लगाया 2 लाख जुर्माना! (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

जयपाल सिंह का आरोप है कि विभाग ने बिना घर के अंदर आए ही गलत तरीके से दो लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया. जबकि, वो साल 2018 से नियमित रूप से बिल जमा करते आ रहे हैं और घर में केवल एक-दो बल्ब ही जलते हैं. उनका कहना था कि पानी का कनेक्शन का मोटर भी पड़ोसी के मीटर से चल रहा है.

"हमसे 15 किलो मुर्गा मांगा था, लेकिन हमने नहीं दिया. ऐसे में किसी के कहने पर हमारे घर पर छापा मारा. जबकि, सबको पता था कि दो बिल आ रहे हैं. हम बिल भी जमा करे रहे हैं. इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए थी. पोल्ट्री फार्म में लगा बिजली का मीटर मेरे नाम का है. जबकि, घर पर कनेक्शन पत्नी के नाम पर है, लेकिन उसका मीटर नहीं लगा है. अब जाकर मीटर लगा दिया है. अब घर में घुसकर पुराने बिजली उपकरणों को देखने के बाद करीब 2 लाख का जुर्माना लगा दिया."-जयपाल सिंह, पीड़ित

वहीं, पीड़ित जयपाल सिंह का कहना था कि पानी की मोटर भी पड़ोसी सीता देवी के मीटर से चलाई जा रही है. क्योंकि, उनके यहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है.

"पिछले दो महीनों से जयपाल सिंह को हमने अपना पानी का कनेक्शन दिया है. जिसका मोटर उनके ही मीटर से चल रहा है."- सीता देवी, पड़ोसी

जयपाल सिंह की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप: इस मामले में जयपाल सिंह की पत्नी नरमा देवी ने भी बिजली कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग के लाइनमैन उनके घर पहुंचे और बिल मांगने लगे. जब उन्होंने बिल दिखाने की कोशिश की तो कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और मीटर के साथ छेड़छाड़ करने लगे.

ALLEGATIONS AGAINST ELECTRICITY DEPARTMENT
बिजली का कनेक्शन लगाते कर्मचारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"बिजली विभाग के कर्मी आए थे. वो मीटर से छेड़छाड़ करने लगे. जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने थाने भेजने की धमकी दी. साथ ही बिजली का बिल भी फाड़ दिया."- नरमा देवी, जयपाल सिंह की पत्नी

वहीं, इस पूरे मामले में बिजली विभाग के जेई मतीम खान ने सभी आरोपों को खारिज किया है.

"हल्द्वानी से विजिलेंस की टीम आई थी, उन्होंने पहले मामले की जांच की थी. इसके बाद एसडीओ से लेकर हमने भी उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर जांच की. उसमें पानी का मोटर शामिल नहीं था. बाकी सब सही था. निरीक्षण के दौरान जो भी उपकरण पाए गए, उन्हें नियमानुसार सूची में शामिल किया गया है. निरीक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. सभी कार्रवाई विभागीय नियमों के तहत की गई है."- मतीम खान, जेई, बिजली विभाग

"जहां तक दो बिल आने की बात है, उसमें एक बिल जयपाल के पत्नी के नाम पर था. उनका दूसरी जगह का बिल है, जहां वो पहले रहते थे. हमें इनके एक ही मीटर की जानकारी थी, लेकिन दूसरे मीटर की जानकारी हमें नहीं दी गई थी. यहां आने पर पता चला कि वाइफ के नाम पर भी एक और मीटर है. ऐसे में हमने पेंडिंग बिल जमा करने को कहा था. इससे पहले भी हमने मीटर लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लगाने नहीं दिया. अब जाकर एक लाइन लगाकर मीटर लगा दिया गया है."- मतीम खान, जेई, बिजली विभाग

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