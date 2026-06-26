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RCA एडहॉक कमेटी की एजीएम: भरतपुर सचिव पर महिला से जुड़े गंभीर आरोप लगाए..वे बोले-किसी भी सरकारी एजेंसी से जांच को तैयार

एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने बताया कि बैठक में पिछले 90 दिनों के दौरान एडहॉक कमेटी के लिए निर्णयों को जिला क्रिकेट संघों के सामने रखा गया. कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए. घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोत्तरी, जयपुर और उदयपुर में RCA स्टेडियम निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने तथा RCA के लोकपाल को हटाने और नए लोकपाल की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई.

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी की वार्षिक आमसभा की बैठक में क्रिकेट से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने बताया कि बैठक में तीन जिलों को छोड़कर प्रदेशभर के अधिकांश जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारी शामिल हुए. सवाई माधोपुर और नागौर के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि धौलपुर के गैर हाजिर रहने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका.

महिला से जुड़े गंभीर आरोप : बैठक में भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. बैठक में भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को निलंबित रखने का निर्णय बरकरार रखा गया. एडहॉक कमेटी ने बताया कि महिला से जुड़े गंभीर आरोपों तथा पॉक्सो से संबंधित शिकायत की जांच के लिए समिति गठित की गई. जांच समिति को 25 दिन का समय दिया है. आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पदाधिकारियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने तक की कार्रवाई की जाएगी. बैठक में कहा गया कि यदि वर्तमान एडहॉक कमेटी का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाता है तो चुनाव कराने को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा.

जांच को तैयार: भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने खुद पर लगे आरोप खारिज किए. उन्होंने कहा कि वह किसी भी सरकारी जांच एजेंसी से जांच को तैयार है. पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और उसके बाद निष्पक्ष जांच कराई जाए. तिवारी ने सवाल उठाया कि RCA एडहॉक कमेटी को जांच कराने का अधिकार किस आधार पर है. उन्होंने पूरे मामले को षड्यंत्र बताते हुए आरोप लगाया कि एडहॉक कमेटी के संयोजक मोहित यादव अपने चहेतों को भरतपुर जिला क्रिकेट संघ में लाना चाहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. तिवारी ने कहा कि यदि उन पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वह आजीवन क्रिकेट छोड़ देंगे.

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