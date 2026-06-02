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बकावंड तहसील के पटवारी पर गंभीर आरोप, कागजात बनाने के नाम पर कई लोगों से पैसे ठगने की शिकायत

ग्राम पंचायत मैलबेड़ा के लोग अब अपने पैसे वापस पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. बस्तर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट.

SERIOUS ALLEGATIONS AGAINST PATWARI
पटवारी पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 3:50 PM IST

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जगदलपुर: ग्राम पंचायत मैलबेड़ा के लोगों ने बकावंड तहसील के भीतर आने वाले कोलावल हल्का के पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि पटवारी ने कथित तौर पर लोगों से जमीन के कागजात बनाने के लिए गलत तरीके से पैसे लिए. गांव के कई लोगों ने बताया कि उनके पटवारी ने पैसे लिए लेकिन काम नहीं किया. गांव के लोग बताते हैं कि अब वो पटवारी कहीं और तबादला होकर चला गया है. इसकी वजह से वो अपने पैसे मांगने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं.

पटवारी पर ग्रामीणों का गंभीर आरोप

पटवारी पर आरोप है कि पट्टा, नामांतरण, सीमांकन, सरकारी दस्तावेज और बाकी राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करने का भरोसा देकर उसने लाखों रुपए गरीबों से ले लिए. एक ग्रामीण ने तो यहां तक बताया कि उसने पटवारी को पैसे देने के लिए अपने बैल तक बेच दिए. पीड़ित बुजुर्ग किसान ने बताया कि उसके बाद भी उसका काम पटवारी ने नहीं किया. एक किसान ने बताया कि जब वो अपने पैसे मांगने को लिए पटवारी को फोन करने लगा तो आरोपी पटवारी ने उसका फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया.

पटवारी पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)

कागजात बनाने के नाम पर लाखों रुपए लिए

ग्रामीणों का कहना है कि सालों से लंबित भूमि संबंधी मामलों को जल्द निपटाने का आश्वासन देकर पटवारी ने लोगों से अलग-अलग तरीके से रकम की वसूली की. पटवारी के खिलाफ अब पीड़ित गांव वाले लामबंद होकर एसडीएम से शिकायत कर रहे हैं.

डेढ़ साल पूर्व मुझे नजूल भूमि का पट्टा बनवाना था. जिसपर पटवारी उपेंद्र बघेल ने मुझसे 30 हजार की मांग की. जिसमें 10 हजार मैंने एडवांस दे दिया. एडवांस देने के बाद पटवारी गांव से गायब हो गया, ना कॉल रिसीव करता है और ना ही उसकी कोई जानकारी है. हम चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिले: लालाराम, पीड़ित किसान


मैंने जमीन का दस्तावेज बनवाने के लिए पटवारी को एक बकरा और 40 हजार नकद दिए थे, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ. पटवारी भी अब नहीं मिलता है: मंगतू, पीड़ित किसान

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पटवारी पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)

मुझे पटवारी से पट्टा बनवाना था. इसके लिए पटवारी को मैंने 15 हजार दिए, लेकिन न तो पट्टा बना न पैसे ही वापस मिले: बनसिंग, पीड़ित किसान

जमीन के कागजात (पट्टा) बनवाना था. पटवारी ने इस काम के लिए 30 हजार की मांग की. पट्टा बनवाना जरूरी था इसलिए मैंने अपने आंगन में बंधी दोनों बैलों की जोड़ी बेच दी. बैल बेचकर मैंने पटवारी को पैसे दिए. बाद में पता चला कि पट्टा उसने बनाया ही नहीं है: संपत, पीड़ित ग्रामीण

पटवारी ने पट्टा बनाने के नाम पर मुझे किश्तों में कभी 10 हजार तो कभी 15 और 20 हजार लिए. कुल 55 हजार हमने पटवारी को दिए, लेकिन न तो पट्टा न पटवारी ने हमारे पैसे ही वापस किए. पटवारी हमारे पैसे खाकर गायब हो गया है, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए: रुपसाय, पीड़ित ग्रामीण

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पटवारी पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)

करीब 2 साल पहले कोलावल हल्का के मैलबेड़ा, रताखंडी, भिरेंडा, कोलावल गांव के लोगों को पट्टा बनवाने की जरूरत आन पड़ी. दस्तावेजों में किसी को नाम कटवाना तो किसी को नाम जुड़वाना या फिर संसोधन कराना था. कई लोगों को सीमांकन जैसे मुद्दों पर राजस्व विभाग से जुड़े कार्य कराने थे. इन सब कामों के लिए पटवारी ने लाखों रुपए लिए लेकिन किसी के भी दस्तावेज सहीं नहीं कराए गए. 6 लाख में एक जमीन भी आरोपी ने बिकवाई और उसके एवज में 2 लाख रुपए किसान से ले लिए: बुधराम नेताम, पीड़ित किसान

पटवारी उपेंद्र बघेल के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जाएगी. सभी तथ्यों को सामने लाकर उचित कार्रवाई होगी. संबंधित पटवारी चाहे कहीं भी पदस्थ रहे अगर वो दोषी पाया जाता है तो एक्शन जरूर लिया जाएगा. हम गांव जाकर पीड़ित लोगों से बयान भी लेंगे: मनीष वर्मा, SDM, बकावंड

कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी

रताखण्डी निवासी मंगतू सहित पूरे गांव वाले यह चाहते हैं कि जितने भी ग्रामीण पटवारी से प्रभावित हुए हैं, उन्हें उनका पैसा वापस मिले और उच्च अधिकारी पटवारी पर कार्रवाई करें. ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो कलेक्टर कार्यालय के घेराव को मजबूर होंगे.

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