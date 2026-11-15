बीजेपी नेत्री और महिला सहायता केंद्र की काउंसलर पर गंभीर आरोप, एसपी ने पूजा राठौर को काउंसलर पद से हटाया
पूजा राठौर का कहना है कि उन्हें फंसाने की साजिश हुई. एसपी ने बिना जांच के उनको पद से हटाया है. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 8:05 AM IST
जांजगीर चांपा: भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री पूजा राठौर महिला सहायता केंद्र में काउंसलर के पद पर थीं. पूजा राठौर के खिलाफ ठगी की शिकायत पुलिस में की गई. जिसके बाद पूजा राठौर को पुलिस ने महिला सहायता केंद्र के काउंसलर पद से हटा दिया. बीजेपी महिला नेता और महिला सहायता केंद्र की काउंसल रही पूजा राठौर के खिलाफ रायपुर के सौरभ गुप्ता ने नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख की ठगी का आरोप है.
बीजेपी महिला नेत्री पर ठगी का आरोप
बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य और जांजगीर चाम्पा जिला की महिला थाना की काउंसलर पूजा राठौर पर सौरभ गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं. फरियादी रायपुर के तेली बांधा क्षेत्र का रहने वाला है. फरियादी ने जांजगीर महिला थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया कि पूजा राठौर ने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया और उससे 2 लाख रुपए ले लिए. फरियादी का आरोप है कि पैसे देने के बाद पूजा राठौर ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया. फरियादी का ये भी आरोप है कि जब उसने पूजा से मुलाकात करनी चाही तो उसने मुलाकात नहीं की. पीड़ित का कहना है कि जब उसे ये एहसास हो गया कि वो ठगा गया है तब उसने थाने में शिकायत लिखाई.
रायपुर के सौरभ गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख रुपए लिए, लेकिन अबतक उसे जॉब नहीं मिला. शिकायत के बाद आरोपी को उसके पद से हटा दिया गया है और मामले की जांच जारी है: सतरूपा तारम, डीएसपी, महिला थाना
अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आईजी तक शिकायत लेकर जाउंगी. कोई मेरी छवि को खराब नहीं कर सकता. न्याय नहीं मिला तो मैं यहीं पर भूख हड़ताल करूंगी: पूजा राठौर, बीजेपी महिला नेता
एसपी के निर्देश पर पद से हटाया गया
महिला थाना के परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर पूजा राठौर के खिलाफ नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की शिकायत मिलने पर, महिला थाना की डीएसपी सतरूपा तारम ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की जांच के निर्देश दिए और पूजा राठौर को काउंसलर के पद से हटा दिया.
एसपी दफ्तर के सामने धरना देने की चेतावनी
पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई और शिकायत को गलत बताते हुए पूजा राठौर ने पुलिस अधीक्षक से मुलाक़ात की और मामले मे जांच से पहले हुए कार्रवाई को गलत बताया. पूजा राठौर ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला और पद पर दोबारा बहाल नहीं किया गया तो वो एसपी दफ्तर के सामने धरना देंगी. पूजा राठौर का आरोप है कि उसे साजिश के तहत ट्रैप करने की कोशिश की गई है.
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