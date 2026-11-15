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बीजेपी नेत्री और महिला सहायता केंद्र की काउंसलर पर गंभीर आरोप, एसपी ने पूजा राठौर को काउंसलर पद से हटाया

पूजा राठौर को काउंसलर पद से हटाया ( ETV Bharat )

जांजगीर चांपा: भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री पूजा राठौर महिला सहायता केंद्र में काउंसलर के पद पर थीं. पूजा राठौर के खिलाफ ठगी की शिकायत पुलिस में की गई. जिसके बाद पूजा राठौर को पुलिस ने महिला सहायता केंद्र के काउंसलर पद से हटा दिया. बीजेपी महिला नेता और महिला सहायता केंद्र की काउंसल रही पूजा राठौर के खिलाफ रायपुर के सौरभ गुप्ता ने नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख की ठगी का आरोप है.

बीजेपी महिला नेत्री पर ठगी का आरोप बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य और जांजगीर चाम्पा जिला की महिला थाना की काउंसलर पूजा राठौर पर सौरभ गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं. फरियादी रायपुर के तेली बांधा क्षेत्र का रहने वाला है. फरियादी ने जांजगीर महिला थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया कि पूजा राठौर ने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया और उससे 2 लाख रुपए ले लिए. फरियादी का आरोप है कि पैसे देने के बाद पूजा राठौर ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया. फरियादी का ये भी आरोप है कि जब उसने पूजा से मुलाकात करनी चाही तो उसने मुलाकात नहीं की. पीड़ित का कहना है कि जब उसे ये एहसास हो गया कि वो ठगा गया है तब उसने थाने में शिकायत लिखाई.