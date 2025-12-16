डिलीवरी के लिए आई महिला को मिसकैरेज, डॉक्टर का नशे की हालत में वीडियो वायरल
शहडोल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप, परजिनों से कहा- भगवान बचा लेगा क्या? वीडियो सामने आने के बाद मचा हंगामा
शहडोल : मेडिकल कॉलेज शहडोल अपने डॉक्टर्स की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल के डॉक्टर पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगे हैं. प्रेग्नेंट महिला के बच्चे की मौत के बाद महिला के पेट में दर्द उठा, इसके लिए जब परिजनों ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर नशे की हालत में मिले. इस दौरान डॉक्टर ने महिला से जमकर अभद्रता की और भगवान को भी जमकर कोसा, जिसके बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में ही हंगामा करना शुरू कर दिया. वहीं, डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. नोट- हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते.
क्या है पूरा मामला?
बुढार थाना क्षेत्र के चंगेरा गांव की उप सरपंच शिवानी को सोमवार रात 10 बजे डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था. महिला के ऑपरेशन के बाद बच्ची मृत पैदा हुई और महिला को इसके बाद तेज दर्द उठा, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शशांक शर्मा से बात की और दर्द का इंजेक्शन लगाने की बात कही. परिजनों ने आरोप लगाया कि इस दौरान डॉक्टर उन पर भड़क गए और महिला के परिजनों से अभद्रता और भगवान को भी कोसने लगे.
नशे में बोला डॉक्टर, भगवान बचा लेगा क्या?
पीड़िता के पति दीपक त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि उनकी भाभी के साथ नशे की हालत में डॉक्टर ने अभद्रता की है. इस दौरान डॉक्टर ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. डॉक्टर ने ये तक कह दिया है कि क्या तुमको भगवान बचा लेगा? कभी तुमने बच्चे पैदा नहीं किए? इतना ही नहीं डॉक्टर ने मरीज को तत्काल डिस्चार्ज करने और घर भेजने की भी धमकी दे डाली, जिसका ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है (नोट- ईटीवी भारत इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता.)
पुलिस ने मामला कराया शांत
इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में ही हंगामा करना शुरू कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया, '' मामले में शिकायत मिली है, परिजनों के पास कुछ वीडियो भी हैं जिसमें डॉक्टर महिला से अभद्रता करते हुए देखा भी जा रहा है, वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.''
प्रभारी मंत्री से शिकायत करेंगे परिजन
प्रसूता महिला के पति दीपक ने कहा, '' जब उप सरपंच महिला के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर किस तरह का व्यवहार करते होंगे?'' उन्होंने कहा है कि इस मामले की शिकायत वे शहडोल के प्रभारी मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी करेंगे.