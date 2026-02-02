ETV Bharat / state

यूपी के किले की अनसुनी कहानियां…जल्द

उत्तर प्रदेश के किले के कहानी की सीरीज जल्द होगी रिलीज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हैदराबाद: उत्तर प्रदेश की मिट्टी सिर्फ खेतों की कहानी नहीं कहती, यह गवाह है उन बुलंदियों की, जिन्होंने इतिहास बनते और बिगड़ते देखा है. यहां के हर किले में एक कहानी छिपी है. चाहे वह झांसी की रानी का अदम्य साहस हो या कालिंजर का वह अभेद्य रहस्य, जिसे काल भी नहीं जीत सका. आगरा का वह लाल पत्थर, जिसने प्रेम, धोखा, खून और सत्ता की सबसे बड़ी दास्तानें लिखीं. प्रयागराज का अकबर फोर्ट जहां देखने को मिलता है धर्म का अनोखा संगम, या फिर विजयगढ़ की वे गलियां जहां, तिलिस्म आज भी जिंदा है. यूपी के किले: ‘हिस्ट्री और मिस्ट्री. (Video Credit; ETV Bharat)