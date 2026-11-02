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रजरप्पा की फैक्ट्री में विस्फोट, कई धमाके हुए, जांच में जुटी पुलिस

रामगढ़: जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत मायल गांव स्थित एक आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड की भट्ठी में अचानक एक के बाद एक तीन से चार जोरदार धमाके हुए. इन विस्फोटों की आवाज आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में सुनाई दी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना ने औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

धमाकों के तुरंत बाद फैक्ट्री परिसर में हलचल बढ़ गई. प्रबंधन ने स्थिति को देखते हुए प्लांट को तत्काल बंद कर दिया. ड्यूटी पर आने वाले मजदूरों को मुख्य गेट से ही वापस लौटा दिया गया. स्थानीय ग्रामीणों ने कुछ मजदूरों के घायल होने की आशंका जताई है, लेकिन घायलों की संख्या या उनकी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है.

घटनाक्रम में भट्ठी के संचालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि भट्ठी पहले से खराब थी और मेंटेनेंस टीम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया. यह औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी संभावित लापरवाही का विषय हो सकता है, हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है.

विस्फोट के बाद ग्रामीणों ने फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर कंपनी के नाम का स्पष्ट बोर्ड तक नहीं लगा है. इससे सुरक्षा प्रावधानों, आपातकालीन इंतजामों और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है. ग्रामीणों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

फैक्ट्री के सुपरवाइजर गुलाम रवानी ने किसी के हताहत होने से इनकार किया है. उन्होंने बताया कि घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई. रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने पुष्टि की कि भट्ठी में विस्फोट की सूचना मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और तथ्यों की पड़ताल जारी है.