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जिला परिषद चुनाव हारकर भी दिल जीत ले गए तरुण ठाकुर, आभार रैली में आकर अपने प्रतिद्वंदी को माला पहनाकर मिले गले

आभार रैली में आकर अपने प्रतिद्वंदी को हार पहनाकर गले मिलने वाले तरुण ठाकुर की चर्चा सिर्फ सराज में ही नहीं चारों ओर हो रही.

Tarun Thakur hugged his opponent
आभार रैली में अपने प्रतिद्वंदी को माला पहनाकर गले मिले जिला परिषद में हारने वाले तरुण ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 9:03 AM IST

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Updated : June 2, 2026 at 10:32 AM IST

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सराज: हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं. चुनावी नतीजे के बाद एक से बढ़कर एख तस्वीरें सामने आ रही हैं. ऐसी ही एक तस्वीर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले से सामने आई है. सराज के जंजैहली में जिला परिषद चुनाव परिणाम आने के बाद जहां तरुण ठाकुर के समर्थकों में मायूसी थी. वहीं, दूसरी ओर तरुण ठाकुर ने बड़े दिल का परिचय देते हुए जीत हासिल करने वाले राहित ठाकुर को माला पहना कर उनके गले लग गए.

माला पहनाकर गले मिले जिला परिषद में हारने वाले तरुण

सोमवार को जंजैहली में जिला परिषद चुनाव जीतने‌ वाले रोहित ठाकुर का आभार कार्यक्रम चल रहा था. तरुण ठाकुर ने उस कार्यक्रम में पहुंचकर सभी को चौंका दिया. मंच पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले रोहित ठाकुर को फूलों का हार पहनाया और फिर गले लगाकर जीत की बधाई दी. यह दृश्य देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी भावुक हो गए. राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच दिखी इस सौहार्दपूर्ण तस्वीर ने लोगों का दिल जीत लिया. सराज की चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक तरुण ठाकुर की इस पहल की जमकर सराहना हो रही है.

रोहित ठाकुर ने चुनाव जीता, लेकिन दिल जीत ले गए तरुण ठाकुर!

लोगों का कहना है कि, चुनाव में हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद भी प्रतिद्वंदी का सम्मान करना हर किसी के बस की बात नहीं होती. तरुण ठाकुर ने साबित कर दिया कि राजनीति केवल वोटों की नहीं, बल्कि रिश्तों और संस्कारों की भी होती है. अब लोग कह रहे हैं कि, चुनाव भले ही रोहित ठाकुर जीत गए हों, लेकिन हार के बाद जिस विनम्रता और खेल भावना का परिचय तरुण ठाकुर ने दिया, उससे वे हजारों लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. जिला परिषद चुनाव में हार का सामना करने वाले तरुण ठाकुर ने ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसकी पूरे सराज क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है.

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Last Updated : June 2, 2026 at 10:32 AM IST

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