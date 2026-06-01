सराज में फिर चला जयराम का जादू, जिला परिषद चुनाव में चारों सीटों पर BJP का कब्जा, कांग्रेस को बड़े अंतर से दी पटखनी
चारों सीटों पर भाजपा की जीत ने साफ कर दिया है कि सराज में जयराम का राजनीतिक प्रभाव आज भी मजबूत बना हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 9:56 PM IST
सराज: पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में एक बार फिर भाजपा का परचम लहराया है. जिला परिषद चुनाव के नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने चारों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करते हुए विरोधियों को करारा जवाब दिया है. अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आए इन परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है.
एक महीने तक चुनावी मोर्चे पर डटे रहे जयराम
पंचायती राज चुनाव की घोषणा होते ही जयराम ठाकुर अपने गृह क्षेत्र सराज में सक्रिय हो गए थे. उन्होंने लगातार गांव-गांव और घर-घर जाकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से संपर्क किया. चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सक्रियता पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही. चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया कि सराज की जनता ने एक बार फिर जयराम ठाकुर के नेतृत्व पर भरोसा जताया है.
जीत के बाद जश्न में डूबे कार्यकर्ता
चुनाव परिणाम घोषित होते ही जंजैहली, थुनाग, बालीचौकी और आसपास के क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया. विजयी उम्मीदवारों के सम्मान में रैलियां निकाली गईं और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया गया. भाजपा नेताओं का कहना है कि यह जीत संगठन की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है.
कांग्रेस की गुटबाजी पड़ी भारी
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा की बड़ी जीत के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी एक बड़ा कारण रही. सराज कांग्रेस इस चुनाव में अलग-अलग धड़ों में बंटी नजर आई. पूर्व मिल्कफेड चेयरमैन चेतराम ठाकुर, विजयपाल और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश रेड्डी से जुड़े अलग-अलग उम्मीदवार मैदान में उतरे. इससे कांग्रेस समर्थक वोट बंट गए और भाजपा को सीधा फायदा मिला. सबसे चर्चित मुकाबला ब्रयोगी वार्ड में देखने को मिला, जहां प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर को हार का सामना करना पड़ा. तरुण ठाकुर को 6,126 वोट मिले, जबकि भाजपा समर्थित रोहित कुमार ने 8,772 मत प्राप्त कर 2,646 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की.
सराज के चार वार्डों का परिणाम
|वार्ड
|विजेता
|प्राप्त मत
|ब्रयोगी (13)
|रोहित कुमार
|8,772
|थाची (9)
|वोदी देवी
|13,224
|रोड़ (12)
|शिव चंद
|9,644
|मझोठी (11)
|इंद्र देव
|9,411
चारों जिला परिषद सीटों पर भाजपा की जीत ने साफ कर दिया है कि सराज में जयराम ठाकुर का राजनीतिक प्रभाव आज भी मजबूत बना हुआ है. चुनाव परिणामों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस को संगठनात्मक स्तर पर आत्ममंथन की जरूरत महसूस हो रही है.
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