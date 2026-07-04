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'पापा आज रात घर मत आना...' बेटे के आखिरी शब्दों ने बचा ली मुकेश की जान, पर मलबे में दफन हो गया पूरा परिवार

सराज त्रासदी की पहली बरसी पर पीड़ितों के जख्म दोबारा हरे हो गए. आज भी कई परिवार उस आपदा को नहीं भूल पाए हैं.

परिवार के लोगों के स्मारक के पास बैठे मुकेश
परिवार के लोगों के स्मारक के पास बैठे मुकेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 12:33 PM IST

7 Min Read
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सराज/मंडी: (गगन ठाकुर की रिपोर्ट): कहा जाता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन सराज घाटी के लोगों के लिए वक्त का पहिया पिछले साल की 30 जून की उसी खौफनाक रात पर थम गया है. आपदा को एक साल बीत गया, पर जख्म आज भी उतने ही हरे हैं और दर्द उतना ही गहरा. बरसी के दिन जब पूरा क्षेत्र अपने खोए हुए अपनों की याद में डूबा, तो हवाओं में भी एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा पसर गया. किसी बुजुर्ग ने बुढ़ापे की लाठी खो दी, किसी ने अपना पूरा परिवार खो दिया, उनके सूने पड़े घरों में एक साल बाद फिर वही सन्नाटा और वही चीखें लौट आईं. कलेजे के टुकड़ों और जीवनसाथी को खोने का यह गम, आंसुओं के सैलाब के रूप में सराज की वादियों में आज भी बह रहा है.

सराज की पखरैर पंचायत के देजी गांव के मुकेश कुमार पेशे से चालक हैं. उन्हें किस्मत वाला कहें या इस दुनिया का सबसे अभागा इंसान, क्योंकि वो अपने हंसते-खेलते भरे-पूरे परिवार के इकलौते जीवित बचे हुए सदस्य हैं. उस खौफनाक रात को याद करते हुए मुकेश की आंखें पथरा जाती हैं.

आपदा की भेंट चढ़ गया मुकेश का पूरा परिवार
आपदा की भेंट चढ़ गया मुकेश का पूरा परिवार (ETV Bharat)

बेटे के आखिरी शब्दों ने बचा ली जान

मुकेश बीते साल की 30 जून की रात को कभी नहीं भूल पाते, वो बताते हैं कि 'मैं मालिक की गाड़ी में सब्जी लादकर पंजाब के मलेरकोटला गया था. 29 जून की रात को जब थुनाग पहुंचा, तो मूसलाधार बारिश हो रही थी. रात करीब 9:01 बजे उनके मोबाइल की घंटी बजी. स्क्रीन पर पत्नी का नाम था. फोन उठाया तो बेटे की सहमी हुई आवाज आई पापा, यहां बारिश बहुत तेज हो रही है, आप आज रात घर मत आना.' मासूम बेटे की यही सलाह मुकेश के लिए जिंदगी की वजह बन गई, लेकिन उनके लिए परिवार की ओर से आखिरी संदेश था.

पहले जहां घर था वहां अब है परिवार की समाधि
पहले जहां घर था वहां अब है परिवार की समाधि (ETV Bharat)

एक रात में खो दिया पूरा परिवार

मुकेश ने बेटे की सलाह मानी और थुनाग में अपने चाचा की दुकान पर रुक गए. मुकेश बताते हैं कि 'अगली सुबह जब बारिश थमी और मैं अपने गांव पहुंचा, तो न तो मेरा घर वहां था और न ही वो खुशियां. पूरा घर और और परिवार मलबे के नीचे दफन हो चुका था. मुकेश ने उस रात एक साथ अपने पिता गोकुल चंद, माता डोलमा देवी, पत्नी भुवनेश्वरी, बेटा सुर्यांश और लाडली बेटी उर्वशी को खो दिया. सब मलबे के नीचे हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे.' जहां पहले मुकेश का घर हुआ करता था अब वहां उसके परिवार के लोगों की एक समाधि बनी है, जिस पर लिखे नामों को वो दिनभर एकटक निहारते रहते हैं. 1 जुलाई को कुल पुरोहित की मौजूदगी में जब उन्होंने पिंडदान और हवन किया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें छलक उठीं. मुकेश कहते हैं, 'अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा, बस यादें बची हैं.'

बेटे के साथ हुई थी आखिरी बार बात
बेटे के साथ हुई थी आखिरी बार बात (ETV Bharat)

बाले राम ने भी को दिया पूरा परिवार

तबाही का यह मंजर सिर्फ मुकेश के घर तक सीमित नहीं था. थुनाग के एक और आंगन से आंसुओं की वही चित्कार सुनाई देती है, जहां एक लाचार बुजुर्ग अपनी बची-खुची जिंदगी में अब अकेले ही काटेंगे. राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त बाले राम के लिए 30 जून का दिन कभी न भरने वाला नासूर बन चुका है. उनकी आंके आज भी अपनों को ढूंढ रही हैं., जिस उम्र में इंसान को बच्चों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में उनका पूरा संसार मलबे में समा गया. उन्होंने थुनाग स्कूल में कार्यरत उनके इकलौते बेटे स्वर्ण सिंह ठाकुर, बहू, पोता और पोती सब इस त्रासदी की भेंट चढ़ गए. आज बाले राम उस सूने पड़े घर के मलबे को देखकर बस यही सोचते हैं कि काश उस रात काल ने उन्हें भी अपनों के साथ ले लिया होता.

बाले राम की आंखों से आंसू सूख चुके हैं वो अपनों को याद करते हुए कहते हैं 'मेरा भरापूरा हंसता खेलता परिवार था. सोचा था परिवार के साथ बुढ़ापा कट जाएगा, लेकिन अब किसके सहारे जिंदा रहूंगा. मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई.'

इस त्रासदी ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनीं, बल्कि उन सपनों को भी हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया जिन्हें पूरा करने के लिए लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी. सराज में उस दिन मलबे बरसों की मेहनत से खड़े किए गए वो आशियाने भी दफन हो गए, जिनमें अभी खुशियों की महक आना बाकी थी.

लापता हुए चिंत राम, रोशन लाल और विरेंद्र ठाकुर
लापता हुए चिंत राम, रोशन लाल और विरेंद्र ठाकुर (ETV Bharat)

ताश के पत्तों की तरह बह गया आशियाना

पखरैर पंचायत की प्रधान सोमा देवी आज भी थुनाग खड्ड के उस उफान को याद कर कांप उठती हैं. उन्होंने जीवन भर की पाई-पाई जोड़कर थुनाग में 16 कमरों का एक खूबसूरत तीन मंजिला मकान बनाया था. घर पूरी तरह तैयार था और परिवार में गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन 30 जून की रात थुनाग खड्ड से आए मलबे और पानी के बेरहम सैलाब ने उनकी आंखों के सामने उस तीन मंजिला इमारत को तिनके की तरह बहा दिया. सोमा देवी कहती हैं, 'हम लाचार खड़े देखते रहे, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा. जीवन भर की कमाई एक पल में पानी में बह गई. हमने अपने जीवन की सारी पूंजी मकान में लगान दी थी. अब हमारे हाथ खाली हैं.'

लापता लोगों को दी गई श्रद्धांजलि
लापता लोगों को दी गई श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

आज भी 21 लोग लापता

शासन के कागजों में मृतकों और लापता लोगों के आंकड़े दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उन परिवारों का क्या करें जिनका इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ? देजी, रूशाड़, परावाड़ा और जैशलां पंचायत के 21 लोग आज भी लापता हैं. न उनका शव मिला, न कोई सुराग. इन लापता हुए लोगों में धार जरोल पंचायत में स्थित रुशाड़ गांव के चिंत राम, रोशन लाल और विरेंद्र ठाकुरएक साल बीत जाने के बाद भी इन घरों की सूनी चौखटें जैसे आज भी अपने अपनों की आहट सुनने को बेताब हैं. यह उम्मीद कि शायद कोई लौट आए, लेकिन लापता लोगों के मृत होने की तस्दीक प्रशासन की ओर से परिवारों को सौंपे गए डेथ सर्टिफिकेट से कर दी गई है. इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू है.

लापता हुए चिंत राम, रोशन लाल और विरेंद्र ठाकुर
लापता हुए चिंत राम, रोशन लाल और विरेंद्र ठाकुर (ETV Bharat)

30 जून की वह भयावह रात सराज के इतिहास के पन्नों पर काले अक्षरों से दर्ज हो चुकी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. सराज घाटी के इन उजड़े हुए आशियानों और सूने हो चुके दिलों में अब सिर्फ अपनों की यादों का सन्नाटा पसरा है. यह आपदा तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कभी न खत्म होने वाला इंतजार, कभी न सूखने वाले आंसू और मलबे में दफन हो चुकीं वो चीखें, जो आज भी थुनाग की वादियों में गूंजती सुनाई देती हैं. एक बार फिर मानसून का मौसम शुरू हो चुका है. लोगों के मन में उस त्रासदी का इतना डर बैठा है कि अब ये लोग बरसात के मौसम से डरने लगे हैं.

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