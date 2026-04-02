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बिना टीचर के चल रहे सराज के 10 स्कूल, एक साथ रिटायर हुए 20 शिक्षक

स्कूलों में एक भी शिक्षक का न होना बेहद चिंताजनक है. जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

HIMACHAL TEACHER RETIREMENT
सराज के 10 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 12:04 PM IST

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सराज: हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है. 31 मार्च को एक साथ 20 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के बाद करीब 10 स्कूल पूरी तरह से बिना शिक्षक के हो गए हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि "अगर ऐसे पढ़ेगा हिमाचल, तो आगे कैसे बढ़ेगा हिमाचल?" स्थानीय लोग और अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

एक साथ रिटायरमेंट से बढ़ी परेशानी

प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मार्च तय किए जाने के बाद सराज क्षेत्र में एक साथ 20 अध्यापक रिटायर हो गए. इस फैसले का सीधा असर स्कूलों पर पड़ा है. शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सराज क्षेत्र में कुल 217 स्कूल हैं, जिनमें से अब 10 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं बचा है. इससे शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है. सराज के तीनों शिक्षा खंडों- जंजैहली (सराज-1), बालीचौकी (सराज-2) और बगस्याड में स्थिति सबसे चिंतित है. जंजैहली क्षेत्र में 8 शिक्षक रिटायर होने के बाद 5 स्कूल खाली हो गए हैं. बालीचौकी में 5 शिक्षकों के जाने से 2 स्कूल बिना शिक्षक के हैं, जबकि बगस्याड क्षेत्र में 7 शिक्षकों के रिटायर होने से 3 स्कूल पूरी तरह खाली हो गए हैं.

बच्चों की पढ़ाई पर असर

स्थानीय ग्रामीण शिव दयाल का कहना है कि स्कूलों में एक भी शिक्षक का न होना बेहद चिंताजनक है. बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन स्कूलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट सके और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर न पड़े.

जल्द होगी नियुक्ति

उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग हरि सिंह ने बताया कि स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. विभाग का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था के तहत भी स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं.

जयराम ने सरकार पर साधा निशाना

इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने कहा कि उनके गृह क्षेत्र सराज में भी स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है.

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