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चिट्टे के मामले में जमानत पर रिहा युवक नशे के साथ फिर गिरफ्तार

चिट्टे की खेप के साथ युवक गिरफ्तार ( IANS )

सराज: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ हिमाचल पुलिस इनदिनों एक्शन मोड में है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में मंडी जिले के सराज क्षेत्र में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. सराज के लेहगला में पुलिस ने युवक को 8 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है. गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस पिछले कई दिनों से उस पर नजर रखे हुए थी. आखिरकार पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया.

एक सप्ताह से पुलिस की रडार पर था आरोपी चौंकाने वाला पहलू यह है कि पिछले साल आरोपी पहले भी 44 ग्राम चिट्टे से जुड़े मामले में पकड़ा जा चुका है. अब एक बार फिर पुलिस की टीम ने उसे 8 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपी नशे के नेटवर्क से कैसे जुड़ा रहा. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.