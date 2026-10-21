चिट्टे के मामले में जमानत पर रिहा युवक नशे के साथ फिर गिरफ्तार
आरोपी पहले भी 44 ग्राम चिट्टे के साथ पुलिस की गिरफ्त में आया था. एक बार फिर पुलिस ने नशे की खेप के साथ दबोचा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:51 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 10:26 AM IST
सराज: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ हिमाचल पुलिस इनदिनों एक्शन मोड में है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में मंडी जिले के सराज क्षेत्र में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. सराज के लेहगला में पुलिस ने युवक को 8 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है. गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस पिछले कई दिनों से उस पर नजर रखे हुए थी. आखिरकार पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया.
एक सप्ताह से पुलिस की रडार पर था आरोपी
चौंकाने वाला पहलू यह है कि पिछले साल आरोपी पहले भी 44 ग्राम चिट्टे से जुड़े मामले में पकड़ा जा चुका है. अब एक बार फिर पुलिस की टीम ने उसे 8 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपी नशे के नेटवर्क से कैसे जुड़ा रहा. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.
पहले 44 ग्राम, अब 8 ग्राम चिट्टा बरामद
पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाम पहले भी चिट्टे के मामले में सामने आ चुका है. पूर्व में 44 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े जाने के बाद अब आठ ग्राम चिट्टे की बरामदगी ने मामले को फिर चर्चा में ला दिया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशा कहां से लाता था और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है या नहीं.
पुलिस रिमांड पर नशा तस्करी के राज खोलेगा आरोपी?
डीएसपी करसोग चांद किशोर ने बताया कि, "पुलिस पिछले तीन दिनों से आरोपी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. लेहगला में कार्रवाई के दौरान आठ ग्राम चिट्टा बरामद होने की बात सामने आई है. अब पुलिस बरामद नशीले पदार्थ के स्रोत और संभावित संपर्कों की पड़ताल कर रही है. फिलहाल, पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है, जिसके बाद ही इसके गिरोह के बारे में पुलिस सही जानकारी जुटा पाएगी. मामले में कानूनी स्थिति का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा."
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