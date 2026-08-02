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12 घंटे बंद रही सड़क, PWD की मशीनरी नहीं पहुंची तो यात्रियों ने खुद संभाला मोर्चा, आधे घंटे में बहाल की सड़क

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान संवेदनशील मार्गों पर मशीनरी और कर्मचारियों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए.

SERAJ LAMBATHACH KALHANI ROAD
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 8:35 PM IST

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सराज: मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. शनिवार रात करीब 11 बजे 'एमडीआर-91 लम्बाथाच-कल्हणी सड़क' बूंगादोघरी के पास पहाड़ी से भारी पत्थर और मलबा गिरने के कारण बंद हो गई थी. इस मार्ग के अवरुद्ध होने से करीब 12 से 15 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह कट गया था. स्थानीय लोगों के अनुसार, विभाग को समय पर सूचना देने के बावजूद रविवार सुबह 11 बजे तक सड़क बहाल नहीं की जा सकी. आखिरकार, मशीनरी का लंबा इंतजार करने के बाद परेशान यात्रियों और ग्रामीणों ने खुद ही गैंती-बेलचा उठाकर सड़क साफ करने का जिम्मा संभाला.

घंटों इंतजार के बाद यात्रियों ने खुद हटाया मलबा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार सुबह से ही सड़क खुलने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन विभाग की ओर से न तो मशीनरी पहुंची और न ही कोई कर्मचारी मौके पर आया. इससे नाराज यात्रियों ने आसपास के गांवों से गैंती और बेलचा मंगवाया. इसके बाद लोगों ने करीब आधे घंटे तक मेहनत कर बड़े पत्थरों को तोड़ा और महिलाओं ने भी मलबा हटाने में सहयोग दिया. लोगों की इस पहल के बाद सड़क पर छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी.

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मशीनरी नहीं पहुंची तो यात्रियों ने खुद संभाला मोर्चा (ETV BHARAT)

कई पंचायतों की लाइफलाइन है यह सड़क

स्थानीय लोगों का कहना है कि एमडीआर-91 सड़क मध्य सराज क्षेत्र की 12 से 15 पंचायतों के लिए जीवनरेखा है. इसी मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चे, सरकारी कर्मचारी, किसान, मरीज और आम लोग सफर करते हैं. सड़क बंद रहने से दूध सहित अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हुई. बरसात के मौसम में यह मार्ग पहले ही संवेदनशील रहता है, ऐसे में समय पर सड़क बहाल न होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

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PWD का इंतजार छोड़ यात्रियों ने उठाया गैंती-बेलचा (ETV BHARAT)

दो एचआरटीसी बसें और करीब 150 यात्री फंसे

सड़क बंद होने के कारण एचआरटीसी की दो बसें भी रास्ते में फंस गईं थी. बसों में करीब 150 यात्री सफर कर रहे थे, जिनमें महिलाएं, छोटे बच्चे और इलाज के लिए जिला मुख्यालय जा रहे मरीज भी शामिल थे. यात्रियों को कई घंटों तक जंगल के बीच भूखे-प्यासे सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा. लोगों का कहना है कि यदि समय पर मशीनरी पहुंच जाती तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती.

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यात्रियों ने खुद हटाया सड़क से मलबा (ETV BHARAT)

यात्रियों ने विभाग की लापरवाही पर उठाए सवाल

बस में सफर कर रहे दीवान चंद ने कहा कि सड़क बंद होने की सूचना सुबह ही लोक निर्माण विभाग को दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कर्मचारी या मशीन मौके पर नहीं पहुंची. उन्होंने कहा कि आखिरकार यात्रियों को खुद सड़क खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा. यात्री बेसर राम ने कहा कि बरसात के मौसम में ऐसी घटनाएं आम हैं, इसलिए विभाग को पहले से पूरी तैयारी रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सड़क पर घंटों तक मशीनरी का न पहुंचना विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. वहीं यात्री भोप सिंह ने कहा कि सड़क बंद रहने से सैकड़ों लोग परेशान हुए. महिलाओं, बच्चों और मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा. उन्होंने मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए ताकि भविष्य में लोगों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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12 घंटे बाद बहाल हुई सड़क (ETV BHARAT)

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं लगातार होती रहती हैं. ऐसे में संवेदनशील मार्गों पर मशीनरी और कर्मचारियों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए. लोगों ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी सड़क के बंद होने पर लोगों को घंटों इंतजार न करना पड़े.

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