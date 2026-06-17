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जयराम के गृह क्षेत्र में बीडीसी चेयरमैन को लेकर खींचतान, जानें बीजेपी का पलड़ा क्यों है भारी

सराज जंजैहली में पहली बार महिला बीडीसी अध्यक्ष बनेगी. इसे लेकर बीजेपी-कांग्रेस ने जंग जारी है.

बीडीसी सदस्यों के साथ जयराम ठाकुर
बीडीसी सदस्यों के साथ जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 6:52 PM IST

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सराज: पंचायती राज चुनावों में विजयी होकर आए विकास खंड सराज जंजैहली के 15 बीडीसी (BDC) सदस्यों ने पिछले दिनों पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है. खंड समिति सभागार जंजैहली में आयोजित समारोह में उपमंडल अधिकारी (SDM) संजीत शर्मा ने सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण के साथ ही अब खंड समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

साल 1962 में बने विकास खंड सराज जंजैहली में अब तक 12 चेयरमैन बन चुके हैं और इस बार बीडीसी चेयर पर पहली मर्तबा कोई महिला बैठने जा रही है. चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कुर्सी भाजपा के खाते में जाती दिख रही है. चुनाव परिणामों के अनुसार कांग्रेस समर्थित सदस्यों की संख्या बहुत कम है, जबकि भाजपा 13 से 14 सदस्य अपने साथ होने का दावा कर रही है. इन 12 सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक जयराम ठाकुर के पास पहुंचकर इस पर मुहर भी लगा दी है. शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही सराज के विधायक जयराम ठाकुर अपने घर तांदी में डेरा जमाए हुए थे. इसके बावजूद, कांग्रेस नेताओं की नजर बीडीसी की कुर्सी पर टिकी हुई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा समर्थित अधिकांश सदस्यों को अपने पक्ष में करने में क्या कांग्रेस सफल होती है. राजनीतिक गलियारों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर बैठकों, संपर्क अभियानों और रणनीति बनाने का दौर शुरू हो चुका है.

13 सदस्य पहली बार बने हैं पंचायत प्रतिनिधि

विकास खंड सराज जंजैहली के 15 सदस्यों में से 13 सदस्य पहली बार पंचायत प्रतिनिधि बने हैं. इनमें छतरी वार्ड से पूजा कुमारी, ब्रयोगी वार्ड से प्रतिभा कुमारी, नेहरा वार्ड से तिलक राज, संगलवाड़ा वार्ड से सोनम कुमारी, बूंग वार्ड से पवना, तुंगाधार वार्ड से जितेंद्र कुमार, रोड वार्ड से रूप सिंह, सुनाह वार्ड से राधा देवी, थुनाग वार्ड से ईश्वर ठाकुर, मुरहाग वार्ड से परम देव, शिल्हीबागी वार्ड से कंवर सिंह, बागाचनोगी वार्ड से उर्मिला देवी, भाटकीधार वार्ड से झाबर सिंह और शरण वार्ड से चूड़ा देवी चुनकर आई हैं. इनमें परम देव, दुर्गा देवी और राधा देवी को छोड़ दिया जाए, तो अन्य सभी ने पहली बार पंचायती राज का चुनाव लड़ा है और जीत दर्ज कर बीडीसी सदस्य बने हैं.

राधा देवी का पलड़ा भारी

इन सभी 15 सदस्यों में से सुनाह लम्बाथाच वार्ड से जीत दर्ज कर आईं राधा देवी का पलड़ा अध्यक्ष पद के लिए सबसे भारी माना जा रहा है. हालांकि, इस पर अंतिम मुहर स्थानीय विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ही होगी. जयराम ठाकुर का इशारा जिस तरफ होगा, उसी का अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि इन सभी 15 सदस्यों में से 13 सदस्य भाजपा समर्थित जीतकर आए हैं.

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