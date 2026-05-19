'जीत के झूठे आंकड़े पेश कर रहे CM सुक्खू, ताकि पंचायत चुनावों को प्रभावित किया जा सके'
सराज दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने निकाय चुनाव नतीजों को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 8:11 PM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय और नगर पंचायत चुनाव के परिणाम भले ही आ गए हो, लेकिन प्रदेश की सियासत अब भी गर्म है. सत्ता और विपक्षी दल के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा रहे हैं. इसी कड़ी में सराज दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश करने का गंभीर आरोप लगाया.
जयराम ठाकुर ने कहा, 'मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के झूठे आंकड़ों से जनता को गुमराह कर रहे हैं. ताकि पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान न हो. गारंटियों, योजनाओं को लेकर झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री अब चुनाव रिजल्ट पर भी झूठ बोल रहे हैं. स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ विदाई की शहनाई बज चुकी है, जिसका शोर सुनने का साहस मुख्यमंत्री में नहीं है. शहरी क्षेत्रों के बाद अब प्रदेश की ग्रामीण जनता भी कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के पूरा न होने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और चुनावों में इस सरकार को कड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार'.
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज प्रवास के दौरान शंकरदेहरा में जिला परिषद ब्रयोगी वार्ड एवं जरोल में जिला परिषद रोड़ वार्ड में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में उन्होंने संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत व गंभीर चर्चा की. बाद में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उमड़े कार्यकर्ताओं के भारी उत्साह और आम जनता के मिल रहे अपार स्नेह को देखकर नेता प्रतिपक्ष ने पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी 4 वार्डों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की शानदार और ऐतिहासिक विजय पूरी तरह से निश्चित है.
जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत के आंकड़ों को सोशल मीडिया और मीडिया के सामने अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं. ताकि आगामी पंचायतीराज चुनावों में जनता द्वारा उनका सूपड़ा साफ होने से खुद को बचा सकें. जब कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने आधिकारिक प्रत्याशी ही घोषित नहीं किए थे, तो अब वे किस आधार पर अपनी जीत के झूठे दावे कर रहे हैं. जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है.
जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा अधिकृत लिस्ट जारी करके बिना सिंबल के अपने मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की है, जो सीधे तौर पर वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ जनता के भारी आक्रोश और खतरे की घंटी को दर्शाता है. उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि आगामी नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही जिला परिषद, पंचायत तथा पंचायत समिति के चुनावों में भी पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ ही जनमत आएगा.
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